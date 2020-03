Předseda Malík: Chováme se jako hasiči. Netušíme, co všechno shoří | iSport.cz

Vzhledem ke složité pandemické situaci má obavy. A neskrývá je. O celý sport, ale především o fotbal, jehož je nejvyšším mužem. Martin Malík učinil z pozice předsedy Fotbalové asociace České republiky několik opatření v různých strukturách svazového řízení, aby částečně ztlumil ekonomické dopady, které budou v dalších měsících zřejmě velmi silné. „Chováme se jako hasiči. Vezmeme hadici a jdeme mírnit požár. Netušíme, co všechno shoří. Netušíme, co bude potom…,“ pouští se Malík do výstižného příměru.

Jaká opatření činíte z pozice předsedy FAČR s ohledem na současnou situaci?

„Organizační, ekonomická a sportovní. V souladu s postupem vlády jsme rozhodli o tom, kteří pracovníci jsou nezbytní pro chod asociace a musí tedy být fyzicky přítomni v kancelářích, zbytek pracuje z domova. Ti, kteří za obvyklého režimu zajišťují fotbal a nyní svoji činnost vykonávají jen velmi omezeně, se mohou věnovat třeba metodické přípravě. Naopak na jiná oddělení, třeba finanční, je v tuto chvíli kladen enormní tlak, protože kromě běžných činností připravujeme různé krizové ekonomické scénáře. Vzhledem k tomu, že nikdo z nás netuší, jak dlouho bude současný stav trvat a jak moc se projeví, chystáme si varianty.“

V ekonomické oblasti jste najeli na úsporný režim?

„Ano, a to okamžitě. Zrušily se veškeré jednorázové akce typu školení, přednášek, či turnajů. Hradí se pouze faktury za věci, které byly realizované před vypuknutím pandemie. U těch zrušených se ekonomické oddělení FAČRu domlouvá storna, či vrácení faktur. Plošně byly sníženy odměny zaměstnancům asociace, dceřiných společností a stejně tak i s dlouhodobě spolupracujícími OSVČ. Všem bych chtěl upřímně poděkovat, protože tento nepopulární krok chápou jako naši snahu o eliminaci větších rizik v budoucnu. Mají můj respekt. Řada z nich dokonce reagovala tak, že i přes zmíněné snížení odměny nabízejí svoji pomoc v jiných oblastech.“

Na čem dále pracujete?

„Svaz intenzivně jedná s MŠMT, aby měl co nejrychleji k dispozici alespoň část státních prostředků přidělených pro rok 2020 a mohl je bezodkladně použít v oblastech podpory fotbalového hnutí. Prostředky však zatím na účtu nemá, ovšem očekáváme je v nejbližších dnech. Před pár týdny bych absolutně neřekl, že takový scénář může v jednadvacátém století nastat. Jsme prakticky v každodenním kontaktu s UEFA, se kterou řešíme problémy na evropské úrovni, jako jsou způsoby mezinárodní pomoci, monitoring aktuálního stavu napříč Evropou, evropské krizové plánování v následujících měsících, ekonomickou a sportovní situaci. Je toho opravdu hodně. Děláme věci i pro naše členy. Ať je to zpřístupnění maximální verze tréninkového systému XPS, pořádáme webináře, o první byl opravdu velký zájem.“

Jaké následky může mít pandemie pro celý český fotbal, potažmo FAČR?

„Může mít obrovské následky pro celý český sport, i pro celý český fotbal. Byli jsme zastaveni hned v prvním okamžiku. Je potřeba si uvědomit, že český sport stojí a padá na tisících lidí, kteří se jím zabývají na celé řadě úrovní. Od těch, kteří s vášní a zaujetím pomáhají mnohdy bez nároku na mzdy ve všech odvětvích organizovat masový výkonnostní sport, až po ty, které sport opravdu živí. Střešní organizace musí být schopny sport organizovat, řídit, pracovat s talenty, vzdělávat trenéry a kluby zase musí mít prostředky na svůj provoz, sportoviště, údržbu, trenéry, dopravu sportovců na utkání. Pokud by se v důsledku pandemie měl tento proces zastavit, zastaví se také celý sport. Odvážím se tvrdit, že by to mělo nedozírné a možná i nevratné následky. A to nejenom pro sport jako takový, ale zejména pro fyzické a psychické zdraví naší populace. Vždyť aktivně se sportu věnují stovky tisíc lidí.“

To jistě. Kromě výkonnostního sportu by to schytal i ten ryze profesionální. Dovedete si to představit?

„Těžko. Profesionální sport je nejvýznamnější součástí zábavního průmyslu. Návštěvnost největších akcí je v desítkách tisíc lidí, mediální sledovanost dosahuje až několika miliónů diváků. V celosvětovém kontextu jsou tato čísla násobně vyšší. Sport je absolutní fenomén, žádná jiná část zábavního průmyslu se mu ani náznakem nepřibližuje. Pozitivní role sportu v dopadu na nejširší veřejnost je neoddiskutovatelná. Poté, co skončí mimořádná situace, budeme všichni potřebovat pozitivní témata a emoce. A ty sport přináší. Má nezastupitelnou pozici a věřím, že bude jednou z priorit státu. Kluby počítají jen škody. Mají obrovské náklady a zároveň jim vypadly příjmy. Ze vstupného ze dne na den, sponzorské kontrakty jsou s otazníkem, panuje absolutní nejistota. Když jsem v těchto dnech tázán na konkrétní věci týkající se budoucnosti, vždy říkám: „Vždyť všichni víme jen to, že nic nevíme“. V oblasti profesionálního fotbalu hrozí devastující škody.“

Máte připravené scénáře, jak krizové situaci čelit?

„V roce 2017 došlo k výpadku financování ze strany státu v důsledku dotační kauzy. Z hlediska peněz a finanční nejistoty jsme tehdy čelili velmi podobné situaci jako dnes. Přiznám se, že jsem si několikrát říkal, že nic horšího mne už ve funkci předsedy FAČR nemůže potkat. Z druhé strany nám tato zkušenost z hlediska nastavení krizového řízení pomohla. Co se dnes děje ve všech oblastech našeho života je naprosto mimořádné a odvážím se tvrdit, že žádný spolkový či komerční subjekt nemohl být na něco takového připraven. Vždyť vidíte, že nejsou připraveny ani některé státy okolo nás.“

Eviduje asociace pozastavení klíčových sponzorských smluv, případně jejich vypovězení?

„Teprve nás to čeká. Komerční společnosti momentálně řeší starosti spojené s jejich zaměstnanci a nastavením takových režimů, aby se zmírnily dopady pandemie. Doba sčítání škod a ztrát přijde v okamžiku, kdy se celá situace uklidní, a budou jasnější dopady na jednotlivé oblasti podnikání. Pak začne kolotoč jednání, jak se současná situace promítne do jednotlivých plnění. Na druhé straně řada věcí, jako například EURO 2020, je v tuto chvíli odsunuta v čase. Nedochází tedy k tomu, že plnění neposkytneme vůbec, pouze v jiném období.“

Nehrozí, že někdo smlouvu vypoví, protože jednoduše nebude mít možnost závazkům dostát?

„Ano, to mě trápí, zda stávající partneři budou s ohledem na škody napáchané pandemií schopni u sportovního sponzoringu zůstat. Opět se to bude lišit odvětví od odvětví. Některé firmy krize zasáhla fatálně, jiní z ní naopak dokonce profitují. S partnery jsme řešili jen odložení některých plateb. Chceme si vzájemně vyjít vstříc.“

Jaký finanční výpadek by byl pro FAČR složitý k řešení?

„Když vás ze dne na den bez jakéhokoli varovného signálu vyhodí z práce a vy potřebujete platit hypotéku, školné pro děti a jídlo, je to velký problém. FAČR to má úplně stejně. Když víme o výpadku několik měsíců dopředu, můžeme se připravit v podstatě na cokoliv. Uděláme více či méně intenzivní opatření. Chováme se jako hasiči. Vezmeme hadici a jdeme mírnit požár. Netušíme, co všechno shoří. Netušíme, co bude potom…“

Budete po státu žádat kompenzace? Případně o tomto jednat s Národní sportovní agenturou?

„NSA budeme jednat o tom, aby sport jakožto nedílná a důležitá složka fungování naší společnosti, disponoval v příštím roce (i následujících letech) dostatečnými prostředky k tomu, aby mohl plnit svoji nezastupitelnou společenskou roli.“

Na Slovensku se zrušily neprofesionální fotbalové soutěže. Uvažujete o stejném řešení?

„Komunikujeme s předsedy Krajských fotbalových svazů, sekretáři jednotlivých svazů a dalšími funkcionáři. Bavíme se o aktuální situaci, o tom, zda a za jakých podmínek lze soutěže dohrát a v jakém čase už to bude vyloučené. Ta problematika je velmi široká. Je vysoce pravděpodobné, že se ocitneme v bodě, kdy budeme mít na stole několik špatných řešení a budeme se rozhodovat, které z nich je to nejméně špatné…. Opravdu dobrý scénář k dispozici nebude, ovšem při našem rozhodování bude zdravotní aspekt naprosto prioritní. Přes to nejede vlak. Nezávidím kolegům z Ligové fotbalové asociace, až budou rozhodovat o budoucnosti FORTUNA:LIGY a FORTUNA národní ligy.“

