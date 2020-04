Hvězdy i na písku: Cantona legendou, nemanželský syn Maradony i Koller | iSport.cz

K beach socceru dostal Cantonu jeho bratr Joel hned po konci fotbalové kariéry v roce 1997. Vyhlášený svéráz se hned zařadil do reprezentace a rok na to už hrál finále mistrovství světa. Francii od začátku vedl jako kapitán i jako trenér. „Obtížné je to fyzicky, technicky i takticky. Musíme pracovat velmi tvrdě a pravidelně spolu trénovat. Plážový fotbal má vše, co je potřeba, aby byl skvělý sport,“ řekla legenda Manchesteru United už v roce 2002.

V květnu hned naskočil do kvalifikace na mistrovství světa a pomohl k postupu. K nominaci na světový šampionát přesvědčil kouče národního týmu šesti góly ve třech zápasech italské nejvyšší soutěže. Italové nakonec v Marseille slavili největší úspěch v historii, když padli až ve finále proti favorizované Brazílii 3:5. Maradona ke stříbru přispěl dvěma brankami, jednou se prosadil i v bitvě o zlato. Na mistrovství světa si zahrál i o rok později v Dubaji, kde ovšem Itálie vypadla už ve čtvrtfinále.

Diego junior se s otcem poprvé setkal v květnu 2003 na golfovém hřišti v italském Fiuggi. Legendární fotbalista se k synovi veřejně přiznal až po dlouhých letech. „Mám ho moc rád, je jako já,“ prohlásil v srpnu 2016 médiím v Buenos Aires. Syn šel už odmala v otcových šlépějích, na trávníku to ale dotáhl jen do čtvrté italské ligy. A tak v roce 2008 zkusil plážový fotbal.

Na jeho působení v plážovém fotbale si možná vzpomenete. Diego Armando Maradona Sinagra, syn argentinské největší fotbalové hvězdy, jako rodák z Neapole reprezentoval v beach socceru Itálii. Legenda přiznala nemanželského syna až po dlouhých letech, už v roce 1993 mu jej ale přisoudily italské soudy poté, co odmítl podstoupit testy DNA.

Romário

Úspěchy: bronz na MS 2005

Mistr světa 1994. Vítěz Copa América 1989 a 1997. Stříbro z olympijských her 1988. Vítěz španělské ligy a trojnásobný šampion té nizozemské. Střelec od pána Boha, který v kariéře nasázel přes tisíc gólů. Romário! Brazilský kouzelník byl už od 90. let nadšencem do plážových sportů, s přáteli kromě beach socceru hrával i foot volley, tedy něco jako plážový nohejbal. V této disciplíně se dokonce v roce 2011 stal vicemistrem světa.

„Plážový fotbal mi umožní dělat to, co se mi líbí nejvíce, což je hraní. A co je nejdůležitější, můžu ho dělat na úrovni a bojovat o tituly. Díky tomu je všechno mnohem zajímavější a zdravější,“ uvedl Romário v roce 2005, když ještě pokračoval i v normálním fotbale. Ve stejném roce si zahrál i na mistrovství světa, které hostilo jeho rodné Rio de Janeiro.

Ve čtyřech zápasech nasázel šest gólů a pomohl k bronzovým medailím. Hattricky sestřelil ve čtvrtfinále Argentinu a v utkání o třetí místo Japonsko. Brazilci s Romáriem v sestavě teprve podruhé v historii nezískali zlato, nad jejich síly byli v semifinále Portugalci. Na trůn se „kanárci“ vrátili o rok později, nicméně už bez Romária v sestavě…