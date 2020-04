Koubek a TOP útočnící, proti kterým chytal: génius Neymar, monstrum Haaland | iSport.cz

Tomáš Koubek vybral nejlepší útočníky, se kterými se potkal na hřišti • FOTO: koláž iSport.cz Stál proti výborným útočníkům v Česku, Francii a Německu, poznal i střelce v evropských pohárech a mezinárodních reprezentačních zápasech. Kteří šutéři, proti nimž nastoupil, byli v očích brankáře Tomáše Koubka nejlepší? Gólman Augsburgu jich vybral pět a pro deník Sport je okomentoval. Vypíchl dva české útočníky, hvězdy Paříže a mladý zázrak z bundesligy.

David Lafata (Sparta) „Nejdřív jsem proti němu hrál a pak jsem měl možnost být s ním v týmu a vidět, jak trénuje. Dřív jsem nevěřil, že může být útočník tak hladový a chce dávat pořád góly. S Davidem jsem pochopil, že to tak je. Někdy bylo až neuvěřitelné, jak chtěl dát ze všeho na tréninku gól. Díky tomu dosáhl takové gólové mety. Vzpomínám si, jak s Bořkem Dočkalem zůstávali po tréninku na hřišti. Bořek solil jeden centr za druhým a David to sypal do brány. Pro mě to byla velká škola.“

Edinson Cavani (PSG) „Byl úžasný. Teď je pro něj konkurence v PSG větší, už nedostává tolik prostoru. Měl jsem ho strašně rád, protože na něm bylo vidět, jak maká pro mužstvo, neváhal se ve sprintu vrátit zpátky. Taky byl neuvěřitelně hladový po gólech. Vždycky jsme se připravovali na jeho náběhy na přední tyč, ale pamatuju si, že se stejně do šance na první tyči vždy dostal. Bylo skvělé poznat takového útočníka.“

Neymar (PSG) „Podle mě je to hráč, který má společně s Messim nejvíc talentu na fotbal. Cením si, že jsem proti němu mohl za Rennes hrát a že jsme PSG s ním porazili ve finále poháru. Tam na něj hodně spoléhali. Vzpomínám si, že mnoho zápasu proti nám dokázal udělat sám. Jeho level fotbalu je na nejvyšší úrovni, patří mezi top tři na světě.“

Erling Haaland (Dortmund) „Všichni jsou z něj paf. Já byl ten, kterému dal své první tři góly v bundeslize. Když v zimě přestupoval do Dortmundu, všichni mluvili o tom, jak je úžasný. Říkal jsem si, že přece nemůže naskočit do tak velkého týmu v bundeslize a hned sypat góly jako v Salcburku. Proti nám naskočil na druhý poločas, když jsme vedli, a zápas otočil. Je to monstrum, mladý kluk, vysoký, rychlý, nekompromisní v zakončení. Pokud bude takhle pokračovat, může být jedním z nejlepších útočníků na světě.“