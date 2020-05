Kušnír po sezoně skončí: S kým si (ne)sedl ve Spartě a Gebreho vliv | iSport.cz

Od léta už si Ondřej Kušnír kopne jen divizi za Bruntál. Na pohodu, bez nervů. Těch bylo za dlouhou fotbalovou dráhu dost. Ale i krásných vzpomínek. Na bouřlivé mistrovské oslavy na Letné, na nádherný gól proti Udine, na dvě angažmá na Východě, na slavné spoluhráče...

Už vám došla vnitřní motivace?

„Těch věcí je víc, kumulovalo se to ve mně delší dobu. V zimě jsem byl ještě přesvědčený, že budu pokračovat, i trenér s vedením mi dávali najevo svůj zájem. Ale z rodinných důvodů jsem se nakonec rozhodl skončit, chci se víc věnovat dětem. Akorát doufám, že se nic nepokazí a budu se moct rozloučit na hřišti.“

Zůstanete u fotbalu?

„Určitě bych chtěl. Nic konkrétního ještě nemám, ale rozjíždím svou Fotbalovou školu Ondry Kušníra, kde se zaměřujeme na dovednostní tréninky s míčem, v létě pořádám i kemp. A klukům v Bruntále jsem přislíbil, že si s nimi ještě kopnu divizi a od léta jim pomůžu. Budu pendlovat mezi Ostravou a uvidíme, jestli se ještě něco naskytne.“

Uvažujete třeba o trénování jako váš otec?

„To ne. Spíš by mě bavila nějaká manažerská funkce, nasbíral jsem ve fotbale dost kontaktů, mohl bych toho využít. Teď spolupracuji s Martinem Hrdličkou a jeho agenturou Top Sport Management, která zastupuje několik kvalitních fotbalistů.“

Zpět na začátek. Kdy jste začal tušit, že se vaše kariéra rozjede? Po přestupu z Vítkovic na Žižkov?

„Asi ano, sice jsem šel z druhé ligy do druhé ligy, ale Žižkov měl finančně silného majitele a prvoligové ambice. Navíc ve Vítkovicích jsem to měl v dorostu hodně složité, posílali mě na farmu do Nového Jičína. A ani tam jsem nehrával. Měl jsem myšlenky na to, že už s fotbalem možná skončím, protože už jsem si taky potřeboval vydělávat. Naštěstí se to pak zlomilo, chytil jsem šanci v áčku a pak přišel ten Žižkov. Chtěl jsem být v Praze na očích, to se potvrdilo. I Vacloš (Tomáš Vaclík) mi pak volal, jestli má jít tou stejnou cestou, já mu to doporučil. Hned jsme postoupili, pak jsem hrál ligu a ten poslední půlrok se mi fakt povedl. Dával jsem góly, asistence a měl nabídky ze Slavie a ze Sparty.“

A stěhoval jste se na Letnou.

„Byl to takový splněný sen, nikdy mě nenapadlo, že se mi ozve největší klub v Česku. A já tam byl čtyři roky, považuju to za své nejlepší angažmá. Vyhrál jsem titul, zahrál si velké zápasy a dostal se do nároďáku.“

Co s vámi tehdy dělalo, když jste vstoupil do kabiny, kde byl Blažek, Řepka, Berger, Sionko a další osobnosti?

„Měl jsem velký respekt, taková jména jsem znal skoro jen z televize. Ale myslím si, že