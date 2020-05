Pokousal ho Suárez, teď útočníka brání: Líbí se mi to. Taky jsem hajzl | iSport.cz

Luis Suárez předstíral bolest poté, co kousl do ramena italského obránce Chielliniho. • Reuters

Před šesti lety to byl jeden z hlavních příběhů MS v Brazílii. Hvězda Uruguaye Luis Suárez pokousal během utkání italského stopera Giorgia Chiellini. Ačkoliv po několika týdnech útočník Barcelony vyfasoval čtyřměsíční trest, současný bek Juventusu se jej ve své autobiografii zastal. „Obdivuju ho za to. Kdyby nebyl takový prevít, bude z něho jen průměrný hráč,“ napsal 35letý obránce.

Byl to přímý souboj o postu ze základní skupiny do osmifinále. Na jedné straně Uruguay prošpikovaná hvězdami z předních evropských klubů a proti slavná značka squadra azzura.

Jenže Italové tvrdě narazili. Dál šli Jihoameričané. Po utkání se však místo senzačního postupu řešila jiná kauza – Suárezův kousanec do ramene Chielliniho.

Fanoušci se na sociálních sítích mohli přetrhnout, když si z útočníka Barcelony dělali legraci. Jen Chiellini po pár dnech zachoval chladnou hlavu, zvedl telefon a hříšníkovi zavolal. Čekal omluvu? Ani náhodou.

„Luis se omlouvat nemusel, vlastně ho za to obdivuji. Kdyby nebyl takový prevít, bude z něho jen průměrný hráč,“ napsal 35letý obránce ve své nové autobiografii.

„Tehdy se nic divného nestalo. Většinu zápasu jsem hlídal Edinsona Cavaniho, což byl také velmi nebezpečný útočník a nedali jsme si nic zadarmo. Jenže najednou jsem ucítil, že mě někdo kousnul do ramene. Stalo se. Je to součást boje,“ uvedl Chiellini.

Jak v knize dále píše, Suárezův čin není ve fotbale ničím ojedinělým. „Jsme si velmi podobně. Rád se s útočníky takhle špičkuju. Jsem prostě na hřišti stejný hajzl jako on a jsem na to hrdý. Provokace a trochu nekalosti jsou součástí hry. Není to nic špatného.“

Kromě incidentu se Suárezem se Chiellini vyjádřil i o některých spoluhráčích či trenérech. Odnesl to například i trenér Juventusu Murizio Sarri. „Za ním musíte jít v tréninkovém oblečení a předtím než si dáte sprchu, protože jinak budete zapáchat kouřem,“ "natřel" vášnivého kuřáka.