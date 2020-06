Za oběť viru padl i turnaj, kde zářili Karabec a Hložek. CEE Cup byl odložen | iSport.cz

Trenér české reprezentace do devatenácti let Jan Suchopárek na tiskové konferenci k mládežnickému turnaji CEE Cup • Svatopluk Samler - CEE Cup

Dorostenci Besiktase Istanbul se při své první účasti na CEE Cup hned probojovali do finále • Svatopluk Samler (CEE Cup)

Michal Szewieczek by se jednou mohl stát nástupcem Pavla Kadeřábka na pravém kraji obrany Sparty • Pavel Mazáč (Sport)

Byl to dorostenecký turnaj, který v tuzemsku neměl obdoby. Každé léto se do Prahy sjely špičkové tuzemské i zahraniční kluby, aby změřily své síly a představily hvězdy budoucnosti. Loni se tak ukázali například Adam Karabec ze Sparty či Joao Felipe z brazilských Palmeiras, kterého pak koupila Slavia. Jubilejní desátý ročník CEE Cupu se však letos neuskuteční, kvůli pandemii COVID-19 byl odložen o rok. „Je nám to moc líto,“ přiznal ředitel turnaje Roberto De Blasio.