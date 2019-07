CEE Cup finále: Sparta – Palmeiras 0:2. Brazilci rozhodli finále v druhé půli, slaví obhajobu | iSport.cz

ZÁZNAM | Sparta - Palmeiras 0:2

Letenský tým opanoval tento turnaj dvakrát, kdežto Brazilci nastupovali do utkání jako obhájci titulu z minulého roku. Sparta vyhrála skupinu A se ziskem šesti bodů, když si poradila s Besiktasem i Dinamem Záhřeb, ale nad její síly byl doněcký Šachtar. Palmeiras si vedli ještě o něco lépe, když vyhráli ve skupině B všechny tři zápasy, získali tedy plný počet bodů, a navíc vstřelili úctyhodných 12 branek.

Hned po úvodním výkopu se dostal do velké šance Fabricio, ale jeho pokus odkopli sparťanští obránci na roh. V 5. minutě se odrazil míč ke Gabrielovi, jehož pokus výborně zlikvidoval Adam Benada v brance Sparty.

Po chvíli se dostal k míči Václav Sejk, ale byl nedovoleně zastaven Geovanem, který za svůj zákrok viděl brzkou žlutou kartu. Horší pro něj samotného i Palmeiras ale bylo, že se v souboji zranil a musel střídat. Po třiceti minutách hry zahrávali Palmeiras roh, Vitík míč odhlavičkoval, jenže si ho na vápně našel Lucas Hian, jeho střela ale nakonec mířila mimo.

Ve 35. minutě si míč zpracoval na levém okraji vápna Joao Felipe, pravačkou se opřel do míče, který mířil do do pravé šibenice, ale Benada vytáhl výtečný zákrok a jeho pokus vytlačil do břevna. Po průniku Lucase zazvonila branková konstrukce podruhé. Brazilský křídelník se protáhl po pravé straně a vystřelil, Benada na míč nedosáhl, ale ten se, naštěstí pro Spartu, odrazil od břevna ven.

Do druhého poločasu vstoupil opět aktivněji brazilský tým. Joao Felipe pronikl po levém křídle, Čejka ho fauloval a obdržel žlutou kartu. Z následného přímého kopu zkoušel Gabriel překvapit Benadu, když střílel na přední tyč, ale sparťanský brankář jeho záměr přečetl a střelu vyrazil. Vzápětí už ale Palmeiras udeřili. Gabriel střílel z 20 metrů, trefil Fabricia, který se ve vápně dobře zorientoval mezi obránci a poslal míč za bezmocného Benadu.

O chvíli později se do míče opřel Vanderlan a jeho pumelice skončila na levé tyči. Ke gólu byla Sparta blízko, když se k přímému kopu postavil Adam Karabec, levačkou obstřelil zeď a Leandro jeho pokus vyrazil na roh. Další velkou šanci na vyrovnání měl Kozák, který střílel z 20 metrů, ale trefil pouze Leandra v bráně Palmeiras.

V závěru zápasu se po špatném zásahu Vitíka dostal k míči střídající Rian a vyslal bombu pod břevno, se kterou nemohl Benada nic dělat. V nastavení se ke střele ještě dostal Marcelo José, ale trefil dobře postaveného Vitíka. Tímto výsledkem i utkání skončilo a Palmeiras tak obhájili loňský titul. Celým turnajem prošli suveréně, když vyhráli všechny čtyři zápasy, do kterých nastoupili.