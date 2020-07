Hašek starší chystá kemp pro hráče bez angažmá. Povede i syna Martina? | iSport.cz

Kempu pro fotbalisty bez angažmá by se mohl zúčastnit i Martin Hašek mladší. Vedl by ho tam jeho otec • Barbora Reichová / Sport

„Jsem momentálně také nezaměstnaný, takže budu dělat svou práci s kluky, kteří neměli to štěstí. Chci jim pomoci, aby byli připraveni, až se na ně zase usměje. Můžeme si pomoci navzájem,“ tvrdí padesátiletý kouč, který by se mohl znovu pracovně potkat se svým synem Martinem. Ten dal v březnu Spartě výpověď a nové působiště zatím nemá.

„Pokud nebude mít žádný klub, bude mít výbornou možnost si zatrénovat,“ říká Hašek senior s úsměvem. „Celý fotbalový svět se teprve probouzí, kluby nevědí, co bude. A tomu zatím odpovídá i aktivita na přestupovém trhu. Nějaké kontakty zájemců s Martinem proběhly, ale zatím není nic definitivní. Je to složitá doba.“

Sparta považuje výpověď čtyřiadvacetiletého záložníka za neoprávněnou a požaduje po něm podle informací iSport.cz úhradu škody ve výši dvou milionů eur, tedy 55 milionů korun. Letenský klub ve sporu, který bude řešit Sbor rozhodců FAČR, zastupuje advokát Bronislav Šerák. Ten mimochodem hájí i bývalého předsedu FAČR Miroslava Peltu u probíhajícího soudu kvůli neoprávněnému ovlivňování státních dotací.

A co říká bývalý trenér Bohemians na výkony vršovického celku, který je tři zápasy od návratu do pohárové Evropy?

„Má neskutečnou sérii,“ praví uznale. „Někomu koronavirové pauza ublížila, někomu pomohla. Bohemians patří do té druhé skupiny, dozdravili se jim hráči, stihli je i dotrénovat. A jelikož je trenéři dokážou točit, mají navrch běžecky, dostali se na vlnu. Šance proti Boleslavi vidím padesát na padesát a pak už to bude jen jeden zápas, i když venku, to už je vůle boží. Jejich šance na Evropskou ligu určitě není nereálná.“

