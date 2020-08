Šmicer proti Berbrovi: Zlo fotbalu! Dělat pro FAČR? Mám krásnej život... | iSport.cz

Šmicer nabídky z fotbalové asociace měl, hlavně v roli ambasadora mládežnických reprezentací. Ale řekl jasné ne. „Neuměl bych si představit, že bych chodil na FAČR a věděl, že můj nadřízený je Berbr... To prostě nejde. To je tak zprofanovaná, špatná osoba ve vedení českého fotbalu, že pro něj nemůžu pracovat, ať bych dělal cokoli,“ sdělil Michalu Hrdličkovi v České uličce.

„Jednou jsem řekl, že zlo českého fotbalu je Berbr, a za tím si stojím,“ dodal vítěz Ligy mistrů s Liverpoolem a trojnásobný český šampion se Slavií.

Šmicer by rád viděl, kdyby se objevila výrazná osobnost, která by se proti Romanu Berbrovi postavila. Sám to ale v plánu nemá. „Musel by se najít člověk, co by měl chuť a sílu to dělat. Já se na to necítím. Zkoušel to Ivan Hašek, moc se mu to nepovedlo, proto teď světlo na konci tunelu nevidím. Kdyby se třeba Pavel Nedvěd, Petr Čech, nebo Karel Poborský odhodlal to převzít, rád je podpořím, ale sám se na velkou funkci necítím, nemám to v plánech,“ řekl.

„Někdy později třeba jo, ale teď mám tak krásnej život...“ rozesmál se Šmicer, který si užívá roli ambasadora esportového týmu Entropiq, jezdívá hrát za legendy Liverpoolu, a do toho je majitelem hotelu v Tančícím domě.

Celý díl České uličky s Vladimírem šmicerem mohou diváci vidět v pondělí od 20:30 na O2 TV Sport.