Pohled z Liverpoolu na Baroše: Měl to těžké. Ale vzpomíná se jen v dobrém

2002. Přílet ze zlatého ME do 21 let. Zleva Martin Jiránek, Radoslav Koráč, Tomáš Hübschman a Milan Baroš. • Archiv deníku Sport

Co se očekávalo od Milana Baroše, když přišel do Liverpoolu?

„Vybavuju si, že jsem tou dobou byl s Liverpoolem na předsezonním turnaji v Amsterdamu. Tým tehdy trénoval Gérard Houllier, viděli jsme se na události po tiskové konferenci v továrně Heineken, a on byl hrozně nadšený. Což souviselo i s tím, že tam bylo pivo zdarma, takže to byl tak jako tak pěkný večer.“

Měl Houllier pivo v oblibě?

„To si pište! (smích) Každopádně byl nadšený i proto, že Liverpool dotáhl přestup jednoho mladého útočníka, na kterého Houllier pěl ódy. Říkal, že z něj bude opravdu velká hvězda. A to bylo poprvé, co jsem se doopravdy dozvěděl o Milanu Barošovi. Do Liverpoolu přišel s nálepkou slibného mladého fotbalisty a pro klub to byl taky dobrý obchod.“

Totéž o přestupu říká i Ostrava, ze které Baroš odešel.

„Liverpool se v té době zrovna netopil v penězích. Tím spíš to byl pro klub dobrý a chytrý přestup, navíc porazil celkem velkou konkurenci, aby Baroše získal. Jenže problém byl v tom, že Houllier už měl v té době na hrotu útoku Emila Heskeyho s Michaelem Owenem, kteří spolu hráli i v anglické reprezentaci. Takže Barošova pozice byla vnímána tak, že by se rozkoukal za těmito dvěma hráči a postupně se adaptoval a rozvíjel. Tak to ale trochu zůstalo po celou jeho kariéru v Liverpoolu, i když je pravda, že během svého působení utrpěl celou řadu zranění.“

Baroš v Liverpoolu? Měl to těžké, nebyl hlavní postavou, soudí britský novinář

Kdo vlastně na Baroše přišel, že by jako hráč z české ligy mohl rovnou přestoupit do Anglie? Bylo už okolo něj určité pozdvižení?

„Myslím, že ano, protože už měl za sebou dobré mládežnické reprezentační turnaje (EURO U18 a EURO U21, obě v roce 2000), takže po něm v té době šlo několik klubů. Ale o tom, jaké pozdvižení okolo něj panovalo, vypovídá právě Houllierova reakce na střeše továrny Heinekenu. Tehdy se to evidentně zrovna dozvěděl a byl opravdu nadšením bez sebe. Takže povědomí o Barošovi už existovalo, navíc Liverpool uměl vždy přitahovat nejlepší mladé talenty, ať už šlo o hráče z okolí města, Evropy nebo z celého světa. A bude vždy jednou z hlavních destinací pro jakékoliv mladé talenty.“

Jak Baroš snášel skok do takového velkoklubu, respektive jaké to bylo pro mladé hráče v té době obecně?

„Hráči Liverpoolu jsou pod daleko větším drobnohledem než v drtivé většině jiných míst. Někdy to hráčům uškodí, protože jsou jejich výkony okamžitě dopodrobna rozebírány, i když ještě sami potřebují nějaký čas na to, aby se rozvíjeli. Navíc v tehdejší době Liverpool samozřejmě nebyl