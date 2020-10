Berbrův „poskok“ na Moravě měl vlastní síť. Kdo je obviněný sudí Hájek

2015. Rozbouřená doba... Dagmar Damková s Romanem Berbrem míří na výkonný výbor FAČR po příletu z kvalifikace na ME 2016 v Lotyšsku... • Archiv Sportu (Pavel Mazáč)

Berbrův kůň v uniformě. Robert Hájek (44), jeden ze dvaceti obviněných v úplátkářské kauze, je typ člověka, jehož vyhodíte ze dveří, a on vám do baráku vleze oknem. Udělá u toho rámus, napáchá škody a příště použije komín. Někdejší prvoligový arbitr má hlavně na Moravě šerednou pověst, jeho zatčení dost lidí přivítalo s uspokojením. „Byl dlouhodobě v područí Náčelníka,“ popisuje bývalý místopředseda FAČR Dalibor Kučera jeho úzkou vazbu na Romana Berbra. O svých zkušenostech s mužem, který ho chtěl vyštípat z funkce, pro iSport Premium promluvil i předseda výkonného výboru okresu Brno-venkov Jan Zycháček. „Je to pakáž,“ říká na rovinu.