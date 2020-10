Špaček odmítá, že je lhář: Pane Malíku, mluvili jsme spolu. Pohrdám vámi

S „tajemnými“ schůzkami je v tuzemsku kříž. A platí to i o jedné fotbalové. Té, na níž se měl sejít předseda fotbalové asociace Martin Malík s Petrem Špačkem po tom, co bývalý šéf třetiligových Živanic před dvěma lety kritizoval poměry v nižších soutěžích i nejvyšší vedení. Malík v úterý setkání popřel, a dokonce prohlásil: „Pan Špaček lže. Toho člověka vůbec neznám, nikdy v životě jsme spolu nehovořili.“ Nynější čestný předseda klubu však trvá na svém a odmítá i další obvinění, že se dopustil podvodu ohledně mládežnických týmů. „Vaším vyjádřením jste, myslím, pouze poukázal na vaši neschopnost řídit FAČR a naprostou nevůli cokoli změnit,“ vzkazuje Špaček. „Z celého srdce vámi pohrdám.“

Petr Špaček v roce 2018 veřejně poukázal na běžnou praxi v třetí lize i dalších soutěžích spočívající v cíleném řízení zápasů rozhodčími a jejich účelovém nasazování. Rovněž promluvil o tom, jak se na celém systému podílejí placením desetitisícových částek kluby. Následně musel před disciplinární komisi v Čechách a poté i Etickou komisi FAČR.

Jádrem sporu je Špačkovo tvrzení, že ještě než se kvůli jeho výrokům publikovaným v deníku Sport rozjelo „vyšetřování“, pozval si ho Malík. „Vy osobně jste na mě vyvíjel nátlak, ať celou kauzu stáhnu, omluvím se a udělám ze sebe pomýleného,“ obrátil se přímo na předsedu FAČR, když byl zatčen místopředseda asociace Roman Berbr a obviněn z údajného ovlivňování výsledků zápasů druhé a třetí ligy prostřednictvím rozhodčích i dalších prohřešků.

Malík však po úterním zasedání výkonného výboru rázně odmítl, že by se jakékoli schůzky se Špačkem účastnil. A uvedl, že si jeho kritik vymýšlí. „Pan Špaček lže. Coby předseda asociace jsem ho nemohl jakýmkoliv způsobem ovlivnit. Toho člověka vůbec neznám, nikdy v životě jsme spolu nehovořili. Je naprosto vyloučeno, abych na něj vyvíjel jakýkoliv nátlak,“ uvedl Malík.

Pak by se jednalo o tvrzení proti tvrzení. Špaček, jehož server iSport.cz oslovil, trvá i po nekompromisním Malíkově vyjádření na svém. „Ke schůzce došlo. Byl jsem pozván na svaz. Bylo řečeno, že je to jenom přátelské posezení, abychom si vyjasnili, o co mi jde. A že se nebude dělat žádný zápis a tak dále. Proto nemám jak to panu Malíkovi dokázat,“ tvrdí. „Říkal mi, že by byla chyba, abych mluvil dál do médií, že to mám řešit přes ´stranické´ linie FAČR. Nemám zájem si něco vymýšlet,“ ujišťuje. „Chtěli, abych přijel, tak jsem vyrazil. Nikdy jsem se s nikým nescházel po kavárnách ani v noci po restauracích,“ říká nynější čestný předseda Živanic, jenž zároveň zveřejnil už druhý otevřený dopis předsedovi FAČR.

O schůzce mluví rovněž Pavel Uhlíř, bývalý předseda celé zastřešující Tělovýchovné jednoty Sokol Živanice. „Pan Špaček mi o ní určitě říkal, ale vzhledem k tomu, že na ni byl pozván jen on, tak jsem se tím dál nezabýval. Ale pak se to začalo týkat celého Sokola a já jako jeho starosta cítil povinnost do toho vstoupit, abych hájil jeho zájmy. To už bylo donebevolající,“ tvrdí. Proto absolvoval výjezdy na disciplinárku a pak etickou komisi. „Na ní jsme byli vyzváni, abychom podepsali prohlášení, že se nebudeme vyjadřovat v médiích. Bylo jasné, o co jde: aby se toho nechytlo ministerstvo školství a nepokrátilo jim dotace,“ soudí Uhlíř.

Celé to skončilo loni na jaře Špačkovým vyloučením z asociace Výkonným výborem FAČR, protože „hrubě porušil své základní členské povinnosti“. Navíc vedení FAČR vadilo, že zveřejněním jeho názorů byl „vykreslen dojem existence hluboce zakořeněného korupčního prostředí“. Rozhodnutí signoval právě Malík a s ním i tehdejší místopředseda asociace Berbr.

„Když o mně pan Malík v životě nic neslyšel, tak proč podepisoval dopis oznamující mé vyloučení?“ ptá se nyní Špaček, jemuž se nezamlouvá představa, že by stávající šéf FAČR ve své funkci pokračoval. „Měl by rezignovat. Už jsem od jednoho předsedy z Jižních Čech slyšel, že berbrovci objíždějí kluby a slibují možné nemožné, jak to půjde ke světlým zítřkům…“

Měly Živanice mládež, nebo ne?

Dalším sporným bodem jsou mládežnická mužstva, tedy podmínka pro účast ve fotbalových soutěžích. Pro ČFL byla zavedena povinnost disponovat pěti týmy, přičemž minimální počet byl stanoven na tři – s kompenzačním poplatkem 50 tisíc korun za každý chybějící. I s tím ale mělo nemálo klubů problém. Na podzim 2018 ve třetí lize konkrétně Živanice, Zápy, Převýšov, Jirny a Radotín, aniž by to na oficiálních místech zprvu někomu vadilo.

To se však najednou změnilo. „Pan Špaček se dopustil podvodu v okamžiku, kdy naprosto vědomě oznámil FAČR, že disponuje pěti mládežnickými týmy a nedisponoval ani jediným. Asociace proto sáhla ke zcela standardnímu postihu,“ prohlásil Malík s odkazem na pokuty ve výši 360 tisíc korun, proti kterým Živanice protestovaly.

Ani s tímto Malíkovým výstupem Špaček nesouhlasí. A argumentuje tím, že byla zavedena možnost takzvaného souklubí. To zjednodušeně řečeno znamená, že kluby sloučí své hráče v mládežnických mužstvech, která pak hrají pod společnou hlavičkou. „My jsme se takhle spojili s Lázněmi Bohdaneč, případně se Starým Hradištěm, zatímco přípravku jsme měli vlastní. Bylo to povolené a schválené krajským fotbalovým svazem. Dostali jsme glejt, že splňujeme regule. Ale na FAČR nám řekli, že to neuznávají,“ tvrdí Špaček. „To, že mě pan Malík osočuje, že jsem podvodník, se mě hluboce dotýká. Když tvrdí, že jsme neměli žádné mládežnické mužstvo, tak je to lež jako věž,“ kontruje.

„Vše na kraji zaregistrovali, a potom na Strahově řeknou, že je to v nepořádku? Pak je něco špatně. Nižší organizační složka neví, jak se má chovat. Chtěl jsem pardubický krajský svaz zažalovat, ale řekl jsem si, že je to boj s větrnými mlýny,“ doplňuje Uhlíř. Živanice jsou při tom popotahovány i nadále. „Dneska máme už dvě přípravky, mladší a starší, které hrají své soutěže, i dorost, ale zase nám dali pokutu,“ říká Špaček.