Po kritice ho vyloučili z FAČR, teď píše Malíkovi: Nemáte sebereflexi

Před dvěma lety Špaček otevřeně promluvil o cíleném nasazování skupin rozhodčích, tendenčním řízení zápasů i nepřijatelném chování sudích k hráčům, ale také zapojení klubů do celého systému. V rozhovoru pro deník Sport uvedl domněnku, že se to týká až třetiny týmů, přičemž má jít o desetitisícové částky. Špačka si nejprve předvolala disciplinární komise pro Čechy a pak i Etická komise FAČR. Výkonnému výboru asociace navrhla jeho vyloučení – a ten jej schválil, protože Špaček „zvlášť hrubě porušil své základní členské povinnosti“. Písemné rozhodnutí podepsali Martin Malík s Romanem Berbrem.

Poté, co vypukla korupční aféra, a Berbr rezignoval na své funkce, šéf FAČR prohlásil, že „my všichni, co ve fotbale působíme, jsme dopustili tuto situaci. Ať už chybou nebo pohodlností, abychom si nepopálili prsty, nebo kvůli nedostatku vlastní síly“. Proti tomu se ozval Pavel Šedlbauer, jehož Teplice několikrát upozorňovaly na praktiky rozhodčích. A přidává se i Petr Špaček, který argumentuje dřívějšími vystoupeními Zličína či Jihlavy, ale hlavně vlastním případem.

„Když jsem si v pondělí večer vyslechl vaše vyjádření po zasedání neVýkonného výboru, velmi jsem se nahněval. Jak se můžete vyjádřit, že to vše je kolektivní vina! To mně připadá, že jste se vrátil do doby minulé! Jak můžete osočit kluby ve smyslu, že si nechtěly pálit prsty, a tak neupozorňovaly na situace ve fotbale? Slušně řečeno, nemluvíte pravdu,“ uvádí v dopise, který má server iSport.cz k dispozici. Zároveň upozorňuje, že právě Malík se prý snažil o to, aby svá slova obrousil a stáhl se.

„Vy osobně jste na mě vyvíjel nátlak, ať celou kauzu stáhnu, omluvím se a udělám ze sebe pomýleného. Ještě několikrát jsem, během řízení se mnou, písemně předával podněty a žádal i přezkoumaní videozáznamu na regulérnost některých zápasů, řízených arbitry jako např. Štuk, Hanousek, Zadinová atd. A naposledy Ježek. Jediné, čeho jsem dosáhl, bylo udělování nesmyslných pokut našemu klubu a dále nám v mnohých zápasech bylo prostřednictvím arbitrů dáváno najevo, co se námi chcete udělat. Neuznané góly, vymyšlené penalty, desítky žlutých karet i červené. A Vy řeknete, že jste neměli podněty...“ diví se nynější čestný předseda Živanic.

„Chybí Vám naprostá sebereflexe. Čekal jsem, že se omluvíte všem čestným lidem ve fotbale, za politováníhodné události, hráčům za úmyslná zranění, která pod podhledem rozhodčích a delegátů utrpěli, za zkažené víkendy po zkažených zápasech, majitelům klubů za marně vynaložené prostředky a v neposlední řadě i divákům,“ píše Špaček Malíkovi. Podle svých slov by očekával slova pokory vůči osobnostem, které kritizovaly nekalé praktiky a celkově neutěšené poměry ve fotbale, mezi nimiž jmenuje Ladislava Vízka či Vladimíra Šmicera, nebo bývalému místopředsedovi komise rozhodčích Petru Mlsnovi či šéfce České asociace fotbalových hráčů Markétě Haindlové.

Živanice podle něho budu chtít vrátit peníze za údajně neoprávněně udělené pokuty. Sám pak hodlá požadovat od orgánů FAČR omluvu za vyloučení z asociace, popřípadě odškodnění za nemajetkovou újmu. „Vyloučením jste mi znemožnili další činnosti v milovaném fotbale. Trpěl jsem tím, zhoršil se mi zdravotní stav, dostavily se poruchy spánku a celkově jsem byl společensky diskvalifikován,“ odůvodňuje svůj postup.