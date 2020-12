TOP sestava všech dob: inovátoři, Maradona, Messi i oba Ronaldové

Zlatý míč letos nepozná vítěze kvůli tomu, že fotbalové soutěže byly výrazně ovlivněny pandemií koronaviru. Časopis France Football, který tradiční anketu má na starosti, ale přece jen jeden výběr toho nejlepšího nachystal. Z hlasů 140 novinářů z celého světa, kteří hlasují ve Zlatém míči, poskládal nejlepší jedenáctku všech dob. Kdo se do ní dostal?

Legenda Dynama Moskva a Sovětského svazu, nejlepší brankář všech dob, který roli gólmana zformoval do moderní podoby. Zatímco jeho současníci stáli 90 na brankové čáře a čekali, kdy na ně poletí střela, „Černý Panter“ Jašin hlasitým křikem dirigoval obranu, sbíral ze vzduchu centry a vybíhal do soubojů s rychle se blížícími útočníky. Mezi tyčemi předvedl nespočet reflexivních akrobatických zásahů.

Nejlepší pravý bek v historii a jeden z hlavních strůjců úspěchů brazilské reprezentace z přelomu tisíciletí. Cafú za „kanárky“ odehrál rekordních 142 zápasů, reprezentoval svou zemi na čtyřech MS, ve třech z nich došel do finále a dvě vyhrál - v roce 1994 a jako kapitán v roce 2002. Doma hrál za Sao Paulo či Palmeiras, na úspěšnou evropskou štaci se vydal v sedmadvaceti a podmanil si Itálii, nejprve coby hráč AS Řím a pak jako opora AC Milán. S oběma týmy vyhrál italskou ligu, s AC dokonce i Ligu mistrů.

Symbol elegance, vůdcovství a dlouhověkosti. „Il Capitano“ strávil celý fotbalový život v AC Milán, ať už jako levý bek či stoper. Poprvé černo-červený dres navlékl coby desetiletý capart a kopačky pověsil na hřebík až po čtyřicítce. AC je pro Maldiniovy rodinný podnik - kapitánem byl i Paolův otec Cesare, v mládeži to zkoušel jeho starší syn Christian, do áčka se teď probíjí mladší Daniel (v poměrně nezvykle ofenzivní roli). Paolo sedmkrát vyhrál Serii A a pětkrát Ligu mistrů, jen zlato z mistrovství světa mu uniklo - v roce 1994 bral stříbro, doma v Itálii v roce 1990 bronz, vítězný turnaj roku 2006 přišel už čtyři roky po jeho konci v národním týmu.

Jeden z hráčů, který svým vlivem daleko přesahoval svůj sport. Mnozí ho znají pro neslavný konec kariéry spojený s drogami, či pro „boží ruku“, nelze ale zapomínat na to, jak pobláznil město Neapol a celou Argentinu. Z chudého italského města udělal vítěze Serie A, když týden co týden ztrapňoval proslulé italské obrany, rodné zemi v roce 1986 vybojoval kýžený pohár pro mistry světa. „Dios“ odešel na onen svět letos, necelý měsíc po šedesátých narozeninách.

Produkt barcelonské akademie La Masia, kromě katarské mise v týmu Al-Sadd (který nyní trénuje) spojil jeden z nejlepších playmakerů všech dob s katalánským velkoklubem takřka celou hráčskou kariéru. S Barcelonou i španělskou reprezentací Xavi vyhrál, co se dalo, výčet trofejí nevysokého záložníka by vydal na samostatný článek - má jich hned 32, víc jich posbíral jen dlouholetý parťák Andrés Iniesta.

Rekordman v počtu startů za Německo (a Západní Německo) zakončil svou kariéru v roli libera, jméno si ale udělal jako záložník. Měl všechno - tvrdou střelu, přesné přihrávky, perfektně načasované skluzy. Západoněmecký tým dovedl na MS 1990 ke zlatu jako kapitán. Největší poklonu mu ve své autobiografii vysekl Diego Maradona: „Byl to nejlepší rival, jakého jsem kdy měl.“

Záloha: Pelé

Nejlepší fotbalista všech dob? U nás v Česku by mnozí jistě zmínili jméno Pepiho Bicana, kanonýra Slavie, ve světě nejvíc rezonují jen čtyři písmena: Pelé. Jeho bilance je těžko uvěřitelná: včetně přátelských zápasů odehrál 1363 mačů a nastřílel v nich 1279 branek! To mu vyneslo zápis do Guinessovy knihy rekordů. Čerstvý osmdesátník je brazilský národní hrdina, kolem něj se postavil tým, který vyhrál tři mistrovství světa (1958, 1962 a 1970).