Návrat po léčbě rakoviny: Svaly odešly, chtěl jsem střídat, vzpomíná Hrubeš

Na konci září 2019 se Karel Hrubeš dozvěděl zdrcující zprávu. Lékaři mu diagnostikovali rakovinu varlat.

„Šok to samozřejmě byl,“ přiznává.

Následovala intenzivní a vyčerpávající léčba chemoterapií, kterou absolvoval ve fakultní nemocnici v Plzni. A poslední den roku byl zpět na hřišti při silvestrovském derby internacionálů.

Lékaři prý proti tak rychlému návratu na hřiště nic nenamítali.

„Ptal jsem se pana profesora Vokurky z onkologie, jak by se na to díval. Řekl, že je to pouze na mém subjektivním pocitu. Já, protože jsem zvyklý v životě bojovat, jsem v průběhu léčby chodil na procházky do Riegrových sadů, dělal jsem každý den deset kilometrů. Takže jsem si myslel, že budu připravený. Ale běh je přece jen něco jiného. Pan profesor mě upozornil, že to nesmí být nějaký extrémní výkon, ale po utkání jsem si říkal, že jsem fakt blázen. Že to není normální,“ směje se.

Varování bylo na místě, pro oslabené tělo byla fyzická zátěž velká výzva. Málem nepřekonatelná.

„Po dvou minutách myslel, že budu první rozhodčí, který se v něm nechá vystřídat. Přece jen to bylo v tempu a já jsem se nechtěl omluvit. Ale musím říct, že jsem toho měl i po takovém srandamači plné zuby,“ vzpomíná. „Odešly mi veškeré svaly, takže mi přišlo, že vůbec nemám nohy. Musel jsem při pohybu vypadat strašně zvláštně, pokud by se na mě někdo zaměřil, řekl by, že ani neumím běhat. Cítil jsem křeče, takže jsem tomu svůj pohyb přizpůsobil, uvědomil jsem si, že se nemůžu chovat jako úplně zdravý. Ale byl to první impuls ve fotbalovém prostředí, po které jsem si řekl, že pokud to zdraví dovolí, že bych to ještě možná chtěl na hřišti zkusit.“

Po absolvování dalších vyšetření začal Hrubeš loni na jaře opět pískat nejvyšší soutěž. V současné sezoně je s deseti zápasy nejčastěji nasazovaným rozhodčím FORTUNA:LIGY.