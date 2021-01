Koller ve filmu: desítky článků, zájem hlásí z Německa i Belgie

Společnost VDN Promo, která film produkuje, pouští do světa první teaser, tedy jakousi ochutnávku toho, co film nabídne. Třeba Jana Kollera na bruslích, nebo záběry obou dcer, Hedviky a Kateřiny.

K vidění je zde:

Ve filmu promluví zásadní lidé Kollerova života, soukromého i fotbalového. Třeba Karel Poborský.

,,Všichni si mysleli, že s jeho postavou nepůjde skloubit profesionální fotbal, ale on to dokázal. Postavil na tom kariéru, byla to jeho výjimečnost a to, že se takhle pozdě dostal k proti fotbalu a to, co v něm dokázal, tak to je zázrak. Je to taková fotbalová pohádka“, vypráví Poborský v ukázce.

Tvůrci oznámili vznik filmu minulý čtvrtek, což vzbudilo zájem v celé Evropě. Jenom v Německu, kde Koller strávil podstatnou část kariéry, vyšlo několik desítek článků, podobně tomu bylo v Belgii, o snímku se psalo také ve Francii, Švýcarsku, Polsku.

,,Mediální zájem v tolika zemích jen potvrzuje, jak velkou měl Honza kariéru. Minimálně německý a belgický trh figuruje v našich plánech,“ říká Petr Větrovský, režisér a producent VDN Promo.