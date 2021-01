Legendární Koller chce kandidovat ve volbách: Ve fotbale se začíná něco dít

Nejlepší kanonýr české fotbalové historie se rozhodl jít do voleb. Jan Koller se bude ucházet o místo ve výkonném výboru OFS Písek. Pokud bude zvolen, automaticky to neznamená, že mandát přijme. „Jestliže do výkonného výboru budou zvoleni funkcionáři vyznávající starý systém, nehodlám se angažovat. V tom případě bych se funkce vzdal,“ upřímně praví v rozhovoru pro Sport.

Stále sází góly, byť jen za Smetanovu Lhotu v okresním přeboru Písecka. A právě v tomto regionu se hodlá Jan Koller angažovat. Několika lidmi z branže byl osloven, zda by nekandidoval dokonce na předsedu OFS. Na to si ale člen iniciativy Fotbalová evoluce netroufá. „S funkcionařinou nemám žádné zkušenosti,“ vysvětluje důvod odmítavého postoje.

Co vás přimělo kandidovat do výkonného výboru píseckého OFS?

„S Fotbalovou evolucí jsme začali s osvětou, jezdíme po republice a z toho nakonec vyplynulo, že by bylo dobré zkusit kandidovat do výkonného výboru píseckého OFS. V okrese stále hraju za Smetanovu Lhotu, v klubu jsem aktivní, tak to považuji za logický krok. Rád bych přidal ruku k dílu a zapojil se do dění. Nikdy jsem neměl žádné funkcionářské ambice, postupem času, jak jsme objížděli okresy, se mi ale některé věci rozležely v hlavě. Navíc jsem byl osloven, zda do toho nechci jít.“

Dokonce vám byla nabídnuta možnost kandidovat na předsedu OFS. Proč jste odmítl?

„Ano, je to tak. Tuhle nabídku jsem nepřijal. S funkcionařinou nemám žádné zkušenosti. Nevím, co to obnáší. Na takovou roli jsem se necítil. Je to dáno i mojí povahou. Potřebuji si nové věci nejdříve vyzkoušet, osahat. Pokud budu platný a budu cítit, že svazu pomáhám, můžeme se bavit o vyšší pozici. V tuto chvíli jsem však došel k rozhodnutí, že se pokusím dostat do výkonného výboru. Uvidíme, jací lidé budou zvoleni.“

Co když výkonný výbor nebude personálně podle vašich představ. Počítáte i s touto variantou?

„Jistě, to se může snadno stát. Je to dokonce velmi pravděpodobné. Lidem na Písecku jsem jasně řekl, že pokud mám být zvolený a práci věnovat svůj čas, musí to mít smysl. Tudíž chci pracovat s lidmi, kterým důvěřuji, a myslí to dobře. Jestliže do výkonného výboru budou zvoleni funkcionáři vyznávající starý systém, nehodlám se angažovat. V tom případě bych se funkce vzdal.“

Současným předsedou píseckého OFS je Michal Řezáč. Věříte mu?

„Podívejte, nejsem politik. Nechci spekulovat. Z mého pohledu je situace na Písecku na mrtvém bodě. Osobně podporu mám, z projektu FE ovšem přílišné nadšení nepanuje. Přitom je šance konečně něco změnit. Jsem člověk, který druhé nerad do něčeho nutí, pro svoje zvolení nedělám žádné zákulisní kroky. Je to na lidech ve fotbale. Oni rozhodnou. Žijeme v demokratickém státě, máme svobodné volby. Pokud mě nezvolí, nedá se nic dělat. Fotbal za Smetanovu Lhotu budu hrát dál a pomáhat mému klubu jako dosud.“

V ideálním případě se do výkonného výboru dostanete a zůstanete v něm. Kdyby vás práce funkcionáře oslovila, je možné, že v příštím volebním období budete kandidovat na republikové úrovni?

„Může být. Pokud získám zkušenosti, bude mě to bavit, bude mně to dávat smysl a fotbal se bude měnit k lepšímu, tak se tomu rozhodně bránit nebudu.“

Vladimír Šmicer vnímá zevnitř hnutí silnou touhu po změně. Máte stejný dojem?

„Ano, potkali jsme se lidmi z mnoha okresů, chtějí něco změnit, mají chuť, což je strašně pozitivní. Dává nám to sílu v naší misi pokračovat a prosazovat společné myšlenky. Těší mě, že se ve fotbale začíná něco dít. Snad se to opravdu podaří nastartovat a kredit fotbalu se zlepší.“

Šmicer uvažuje o kandidatuře na nejvyšší svazový post. Byl by dobrým předsedou?

„Není to jen o Vláďovi, ale také o týmu, který by měl okolo sebe. Nicméně právě on by byl ideálním předsedou. Je to pozitivní člověk s výrazným kreditem v zahraničí. Umí několik světových jazyků. Kdyby měl okolo sebe kvalitní lidi, fungovalo by to. Přiznám se, že mě mile překvapil, jak se vrhnul do Fotbalové evoluce. V posledních letech fotbal sledoval jen zpovzdálí, neangažoval se, teď se ale do toho pustil. Jezdí po okresech, po krajích, má spousty jednání. Právě on dává lidem sílu a odvahu, že se prostředí může napravit. Když přijede Šmicer, ostatní vidí, že to myslí vážně.“

