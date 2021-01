Koller ve filmu: Sám sebe jsem překvapil, chceme i na německý trh

2008. Návrat do Německa, tentokrát do Norimberku • Archiv deníku Sport

Váhal jste, zda se pustit do natáčení?

„Trochu jo. Už asi dvakrát třikrát v minulosti jsem nabídku udělat film o mé netradiční kariéře měl, ale nikdo to nedopadlo. Když mě ale loni koncem roku oslovil Petr Větrovský, vypadalo to, že myslí svůj nápad hodně vážně. Taky jsem viděl jeho film o Attilu Véghovi, bojovníkovi MMA, který mě zaujal. Nakonec jsme spolu seděli asi čtyři hodiny a domluvili se. Řekli jsme si, kdo bude ve snímku vystupovat, a na mně bylo, abych sehnal lidi.“

Koho jste tedy sehnal?

„Snad všechny, kdo na mou kariéru měli zásadní vliv. Pana Brücknera, Pavla Nedvěda, Tomáše Rosického, Petra Čecha, Vláďu Šmicera a další české fotbalové osobnosti. A taky zahraniční, třeba Matthiase Sammera, Amorosa…“

Jak natáčení probíhá?

„Máme za sebou dvacet jedna natáčecích dní, je to docela zápřah. Nejdřív jsem svůj příběh odvyprávěl já, promluvil už taky třeba můj táta a brácha, Tomáš Rosický a další. Před námi jsou cesty za panem Brücknerem, do Turína za Pavlem, do Londýna za Petrem, do Belgie, samozřejmě do Dortmundu. To bude stěžejní návštěva, protože Borussia se bude na filmu partnersky podílet. Věříme, že nám to otevře německý trh. Jenom se bojíme, aby nám COVID trochu nepřekazil plány.“

Chce se po vás taky nějaký herecký výkon?

„Ne, vůbec. Já se naopak snažím být přirozený, autentický. Aby to byl pravdivé. Snažil jsem se být otevřený, a to ve věcech týkajících se soukromého života. Až jsem sám sebe překvapil. Každopádně je to zajímavá zkušenost. Pár dokumentů už jsem natočil, ale tohle je přece jenom něco jiného, jiný přístup. Přistupujeme k tomu pečlivě, chceme, aby za to výsledek stál.“