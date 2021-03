Roman Berbr skončil ve FAČR. Vystoupil sám, komise na něj nemůže

Bývalý místopředseda FAČR Roman Berbr krátce poté, co byl propuštěný z vazební věznice v Praze na Pankráci • Pavel Mazáč / Sport

Roky se o něm mluvilo jako o nejmocnějším člověku v českém fotbale. Muži, podle jehož pokynu hlasují stovky delegátů a který dokáže zařídit výsledek i průběh zápasu pár telefonáty, teď Roman Berbr v českém fotbale, aspoň úředně, skončil.

„Mohu potvrdit, že Roman Berbr už není členem Fotbalové asociace ČR. Šlo o rozhodnutí pana Berbra,“ řekl Seznam zprávám Martin Gregor z tiskového oddělení FAČR.

Berbrovo vystoupení z asociace zastavilo řízení Etické komise, která s ním v listopadu zahájila řízení a deadline si určila do 23. listopadu. Jako nečlenem se jím ale nemůže zabývat. Jinak jde o krok spíše symbolický. Zásadních funkcí, tedy pozici 1. místopředsedy, člena výkonného výboru a šéfa plzeňského fotbalového svazu se vzdal už v polovině října 2020. Tehdy byl ještě ve vazbě.

Roman Berbr má být hlavní postavou organizované skupiny v kauze, ve které je celkem 20 obviněných, z toho 19 bylo zadrženo. Samotný místopředseda FAČR byl ve vazbě do poloviny ledna a s médii nekomunikuje. Mezi členy hnutí má ale stále dost zastánců, ukazují to třeba volby do okresních fotbalových svazů.

Vyšetřovatelé ale disponují množstvím odposlechů a také už dvakrát zasahovali přímo v centrále FAČR na Strahově. Zdokumentovaný mají například předloňský zápas ČFL mezi Vyšehradem a Živanicemi. „Berbr udělil dne 15. května 2019 telefonicky pokyn Václavovi Kohoutovi, členovi Komise rozhodčích pro Čechy, který rozepisoval nominace rozhodčích na jednotlivá utkání, ačkoliv k tomuto neměl z titulu své funkce oprávnění, aby na výše uvedené utkání nominoval jako hlavního rozhodčího Roberta Hájka a dále asistenty rozhodčích Lukáše Raplíka a Gabrielu Hanákovou,“ uvedli vyšetřovatelé. Vyšehrad pak zvítězil 2:1, Hájek měl podle policie za zápas následně převzít nejméně 100 000 korun.