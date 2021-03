Vládce okresu i „berbrovec“. Vydrží Pilný? Promluvil o opilosti u lajny

Do povědomí se zapsal jako rozhodčí vrávoráním při ligovém zápase Příbram-Slavia. Přesto Marek Pilný i po krátké pauze dosud pevně třímal otěže trutnovského okresu. Jde o typický příklad, kdy sudí vykonává i svazovou funkci, což byl jeden z pilířů moci bosse Romana Berbra. Pilnému, jenž je řazen mezi jeho stoupence, nelze upřít schopnosti, zkušenosti a pracovitost. Na druhé straně čelí těžkým výhradám vůči svému chování a praktikám, některé kluby se ohrazují proti poměrům, které v menším připomínají Berbrův „velký“ svět. Změní to volby? Proti Pilnému jde v pátek 12. března Jiří Skuček, trenér mládeže MFK Trutnov – tedy paradoxně klubu stojícího za dosavadním předsedou. Server iSport.cz pokračuje v sondách do nižších pater, kde se spolurozhoduje o budoucnosti fotbalu. V zamčené části najdete mimo jiné velký rozhovor se samotný Pilným.

Ty záběry z května 2016 viděla celá republika. Vyrazily ale i do všech světových koutů, protože něco takového se nevidí. Tedy jinde...

Za postranní čárou hřiště v Příbrami se potácela postava čtvrtého rozhodčího. Marek Pilný pohybem napodoboval asistenta, v jednu chvíli upadl. Konec poločasu Pilný strávil na lavičce, kam ho dostal tehdejší bafuňář Příbrami Roman Rogoz, obviněný loni z korupce. Blackout měly spustit vyžunknuté panáky slivovice, Pilný hovořil i o ranním odběru krve, který měl způsobit slabost.

Zdálo se, že ten den přišel o vše. Hlavně o ligu, do které se vyškrábal, i když podle mnohých to neodpovídalo jeho výkonnosti. „Neměl na ni. Jako hlavní absolutně ne, u asistenta se ledacos ztratí,“ shodují se nezávisle na sobě dva bývalí kolegové. Má se za to, že nastoupil do výtahu, jehož tlačítka mačkal boss Roman Berbr. Ten ovládal nižší soutěže, spolurozhodoval o postupech sudích. Na což mělo vliv mimo jiné i to, kdo platil delegátům. „Byl s Berbrem velký kamarád, veřejně o tom mluvil. Třeba: