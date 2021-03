Kubíčkovy předvolební šachy. Získá Fevoluce na Olomoucku další bod?

Dva kandidáti, na první pohled jasná věc. Buď se předsedou OFS Olomouc dnes stane mladý funkcionář prvoligové Sigmy Jakub Beneš z Fevoluce, či zkušený šéf divizních Nových Sadů Josef Ondroušek. Takhle je to na Hané dané již několik měsíců. Nebo spíše bylo... Na poslední chvíli se totiž do boje přihlásil i Jiří Kubíček. O co mu jde? Někdejší místopředseda ČMFS zřejmě podpoří Ondrouška a kandidaturu stáhne, ale i tak to na celý proces vrhá několik otazníků. Bude veselo.