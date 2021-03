Rozhodčí Pilný „vyloučil“ opozici, s převahou vyhrál a dál povede okres

Odpískáno, změna se nekonala. Zápas o to, zda Okresnímu fotbalovému svazu Trutnov bude opět velet rozhodčí Marek Pilný, měl navzdory vzepětí opozice jasný výsledek. Bývalý ligový sudí, který zaujal v roce 2016 opileckým skandálem při ligovém zápase Příbram-Slavia, porazil trenéra Starých Buků a mládeže MFK Trutnov Jiřího Skučka poměrem 25:11. Pilný vede okres vyjma pauzy po zbavení členství ve FAČR od roku 2004 a je řazen do tábora bývalého neformálního vládce českého fotbalu Romana Berbra. On sám to popíral.