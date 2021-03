Fevoluce mění mapu fotbalu. Volby naznačují poměr sil na nižší úrovni

Od prvních voleb do okresních fotbalových svazů uplynul právě měsíc. (Staro)nového předsedu od té doby poznalo celkem třicet šest okresů z celkových šestasedmdesáti. Do mapy výsledků přitom zásadním způsobem promlouvá Fevoluce.

Pod světlem strohých čísel se to má zatím následovně: 36 voleb, z toho 22 starých předsedů a 14 nových. Hned deset okresních šéfů dodala Fevoluce, která hlásí poměrně významné úspěchy.

A to hlavně v Čechách. Tam zatím obsadila pozici předsedy v deseti případech z jednadvaceti možných, přitom ne vždy vyslala svého uchazeče. Sice také platí, že někdy je kandidátovo spojení s Fevolucí „měkčí“, ale v centrále této iniciativy jsou jistě spokojeni.

Volby do OFS

20. 2.–15. 4. Volby do KFS

9. 4.–15. 5. Volby do VV FAČR

3. 6.

Její přední představitel a možný kandidát na předsedu celého fotbalu Vladimír Šmicer to potvrzuje. „Z volebních úspěchů máme radost, důvěra nás těší. Jsme spokojení, jak na to lidi slyší. Jak se snaží zapojit do voleb a do celého hnutí. Na okresech si kluby postavily kandidátky, povedlo se jim prosadit do klíčových pozic svoje lidi. Začínám věřit tomu, že i na nejnižších úrovních se začne fotbal dělat jinak, než dřív. Zároveň, že je potřeba přijmout zodpovědnost. Kdo získal funkce, tak nyní musí ukázat, že si je zaslouží.“

Mapu dosavadních výsledků ovšem nelze číst zjednodušeně.