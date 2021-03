Fati, Reyna, Pedri... a Hložek! Sparťan se protlačil do TOP 50 talentů světa

Adam Hložek se dostal mezi TOP talenty podle Goal.com • FOTO: koláž iSport.cz O výjimečnosti Adama Hložka už dlouho ví celá republika. Zkazky o exkluzivních schopnostech supertalenta Sparty se ale logicky rychle rozkřikly i za hranicemi. Uznávaný server goal.com čerstvě sestavil žebříček padesáti nejtalentovanějších teenagerů planety, Hložek mezi nimi nechybí. Mladík z Ivančic obsadil 21. příčku a dostal se tak dostal do exkluzivní společnosti, po bok Ansu Fatiho, Eduarda Camavingy či Pedriho. Projděte si nejlepší sedmičku světových nadějí.

1. Ansu Fati (18) Post: křídlo Klub: Barcelona Bilance v sezoně: 5 branek, 4 asistence Tržní hodnota: 2,16 miliardy Nejmladší hráč, který se kdy trefil za Barcelonu v ligovém utkání. Katalánský gigant si svého zázračného mladíka příkladně piplá, premiéru v prvním týmu absolvoval už v 16 letech a 298 dnech. Není pravidlem, že by nějaký absolvent vyhlášené akademie La Masia přeskočil B-tým a šel rovnou do áčka, Ansu Fati ovšem ano. Fanoušci k němu vzhlížejí coby k nástupci Lionela Messiho, jeho hodnota už nyní prolomila neuvěřitelnou hranici dvou miliard korun.

2. Eduardo Camavinga (18) Post: záložník Klub: Rennes Bilance v sezoně: 1 gól, 2 asistence Tržní hodnota: 1,62 miliardy V srpnu 2019 předvedl v utkání proti PSG tak úchvatný výkon, že se o něm okamžitě začalo hovořit jako o jednom z největších talentů poslední dekády. Eduardo Camavinga se v osmnácti letech stal třetím nejmladším fotbalistou, který kdy nastoupil za francouzskou reprezentaci. Už stihl i gól, jako druhý nejmladší v historii. Ve středu pole pracuje na obrovském prostoru, plní si defenzivní úkoly, ale zároveň podporuje i útok. Typický box-to-box záložník. Ne náhodou ho má v hledáčku Real Madrid.

3. Giovanni Reyna (18) Post: záložník Klub: Dortmund Bilance v sezoně: 4 góly, 6 asistencí Tržní hodnota: 1,026 miliardy Ve Spojených státech amerických není fotbal rozhodně sportem číslo jedna, přesto zaoceánská velmoc poslal do Evropy už druhý špičkový talent v krátkém sledu. Ve stopách Christiana Pulišiće totiž kráčí Giovanni Reyna, ofenzivní záložník s talentem od Boha. „Myslím si, že nemá vůbec žádný výkonnostní limit,“ prohlásil na adresu krajana Pulišić. Reyna za Borussii v sezoně nasázel už čtyři góly, přidal šest asistencí. Když se na place sejde s Erlingem Haalandem a Jadonem Sanchem, je na jejich ofenzivní manévry radost pohledět.

4. Pedri (18) Post: záložník Klub: Barcelona Bilance v sezoně: 3 góly, 6 asistencí Tržní hodnota: 1,89 miliardy „Je to generační talent,“ prohlásil trenér Las Palmas v listopadu 2019 poté, co Pedri zamířil za čtyři miliony eur (asi 108 milionů korun) do Barcelony. Šikovný záložník fanoušky uhranul svou rychlostí a herní inteligencí, prakticky okamžitě získal přezdívku ´nový Iniesta´. Pikantní je, že ho do svých služeb mohl získat i Real, celku ze San Bernabéu ale nepřišel dostatečně dobrý. Špatný úsudek, to už je nyní jisté. Pedri letí výkonnostně vzhůru, na hřišti si skvěle vyhoví především s Lionelem Messim. Podle španělských médií může jít o nejlepší nákup posledního desetiletí. Nejlepší posila Barcelony je z druhé ligy. Pedri udivuje jako obyčejný kluk

5. Jude Bellingham (17) Post: záložník Klub: Dortmund Bilance v sezoně: 1 gól, 4 asistence Tržní hodnota: 945 milionů Když Jude Bellingham loni v létě zamával Birminghamu a vydal se za dortmundským dobrodružstvím, anglický klub vyřadil jeho číslo 22 z užívání. Mnoho lidí si kvůli tomuto kroku ťukalo na čelo, rodákovi ze Stourbridge bylo teprve 17 (!) let. Teď nastává prozření. Bellingham totiž září i v Bundeslize, vypracoval se v jednu z klíčových osobností Borussie. „Je to kluk, ale hraje jako chlap. Na hřišti je úplně všude. Dává góly, brání, úžasný hráč“ vysekl mu poklonu spoluhráč Thorgan Hazard. Pokud se nestane něco nepředpokládaného, pojede tenhle teenager v létě na EURO coby pevný člen anglické reprezentace.

6. Florian Wirtz (17) Post: záložník Klub: Leverkusen Bilance v sezoně: 7 gólů, 7 asistencí Tržní hodnota: 1,215 miliardy Co budeme teď dělat? To byla asi nejčastější otázka fanoušků Leverkusenu poté, co v létě klub opustil zbožňovaný Kai Havertz. Odpověď přitáhl v rukou Florian Wirtz. V sedmnácti letech má na kontě v sezoně už sedm branek a sedm nahrávek, neustále se zlepšuje. Mluví se o tom, že vyhlášená mládežnická akademie v Kolíně nad Rýnem za posledních třicet let nevyprodukovala lepšího hráče, už i Wirtz nakupuje do seniorského národního týmu. Není proto překvapení, že jeho výkonnost velmi bedlivě pozorují v Bayernu Mnichov.

7. Ryan Gravenberch (18) Post: záložník Klub: Ajax Bilance v sezoně: 4 góly, 6 asistencí Tržní hodnota: 756 milionů Nejen ze Španělska, Německa či Anglie se lze prodrat mezi nejlepší talenty světa. Ryan Gravenbech to zvládl i z nizozemské ligy, Ajax je na svého mladíka náležitě hrdý. Aby ne! Osmnáctiletý záložník má vynikající driblink i zakončení ze střední vzdálenosti. „Je to nový Paul Pogba,“ prohlásil krajan Justin Kluivert. Mluví se o tom, že by se mohl v nabité konkurenci probojovat do závěrečné nominace holandského nároďáku na EURO, média už čile spekulují o tom, kam nasměruje své další kroky. Otevřeno má hned několik směrů: Manchester United, Barcelona, Juventus… To nejsou zrovna špatné vyhlídky.