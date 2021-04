Volební sonda: Tam, kde vládl Berbr. Kdo přijde po něm a budou změny?

Ty štiplavé poznámky na Plzeňsku dobře znají. Zvlášť když vyrazí někam dál za hranice kraje. Ulpívají na nich, ať už zaslouženě, nebo neprávem.

„Vy berbrovci, táhněte!“

Radek Vodrážka, trenér divizního SK Petřín, to slyšel mnohokrát. „Uráží vás to, ale někomu to prostě nevysvětlíte,“ pokrčí rameny energický muž, jenž přitom stojí za iniciativou prosazující očistu. „Pamatuju si takhle několik výstupů třeba v Benešově. Brali nás tak a budou dlouho. Ale musím říct, že kvůli některým klubům oprávněně, tak to prostě je…“ dodává.

Své by prý mohli vyprávět třeba soupeři Přeštic, nedaleko nichž Berbr bydlí. A jejichž zápasy pravidelně navštěvoval – hlavně šatnu sudích. Traduje se i historka, jak odtamtud jednou všechny vyhodil a mluvil do duše hlavnímu rozhodčímu. „Já ne, já, ne, nemůžu, nemůžu,“ koktal pak sudí před delegátem, který ho deset minut přemlouval, aby šel na hřiště.

Šéf musel kývnout

Když Berbra zadržela policie a přišlo obvinění z korupčních praktik, byl z toho poprask. A v Plzni a okolí zvlášť. Vždyť tu platil za neochvějného vládce. „Když jste něco potřebovali, musel kývnout. Pro pětadevadesát procent lidí, kteří mají fotbal rádi, ta zpráva znamenala naprostou úlevu. Ale ti, kteří se na tom systému podíleli, to mají nastavené úplně jinak,“ míní Vodrážka.

„Pokud byl u moci, vždy muselo být po jeho. Bylo to hodně autoritativní. Spoustě lidí se ulevilo, ale ještě hodně jich sedí ve funkcionářských křeslech a mohou fotbal negativně ovlivňovat,“ varuje nový předseda OFS Plzeň-jih Miroslav Janda. Zároveň ale nemá rád zavedený termín „berbrovec“, který ulpívá i na těch, již si to nezaslouží. „Pro mě je to šílené slovo,“ ošívá se.

Teď jde o to, kdo z těch, kdo šli skutečně šéfovi na ruku, zůstane. Proto na podzim Vodrážka spolu s trenérem dorostu Senka Doubravka Danem Bočkem oslovili další kluby ze západočeské metropole: „Shodli jsme se, že lidé, kteří byli na kraji, tam už nemají co dělat. A že budeme shánět jiné,“ rekapituluje Vodrážka a netají, že to šlo zprvu ztuha. Od té doby má pořádně zavařený telefon. „Byly ale kluby, kam jsme ani nevolali. Jestliže nám sekretář jednoho řekl, že si na schůzi odsouhlasili, že budou platit rozhodčí, tak proč bych tam volal, že chci změnu.“

Postupně se však dala do pohybu malá lavina. Jedním z impulzů byla společná petice zaštítěná okresem Plzeň-město a jeho šéfem Milanem Froňkem. Ta žádala vedení kraje, kde Berbra po abdikaci zastupoval místopředseda Zdeněk Bartošek, ať se vyjádří ke dvěma tématům. Za prvé k tomu, že z účtu svazu Berbr vyvedl 850 tisíc korun za fiktivní služby. „Jestli si lidé z výkonného výboru nechají vzít milion, tak musí skončit. I kdyby tam seděl archanděl Gabriel,“ pálí Vodrážka.

Taťka mlčí...

Za druhé šlo o to, zda členové výkonného výboru hodlají znovu kandidovat.

Odpověď? „Zjednodušeně: Trhněte si nohou. My vám stejně nic neřekneme,“ líčí Vodrážka. Právě na podobnou nepřístupnost, nadřazenost a špatnou,