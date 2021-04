Henderson děkuje za krach Superligy: Vaše vítězství, fandy nejde ignorovat

Vznik soutěže byl oznámen v pondělí. Založilo ji dvanáct velkoklubů včetně Liverpoolu, které měly mít místo v superlize vždy jisté. Po masivní kritice a pod hrozbou trestů od UEFA však z nápadu sešlo.

„Jestli je na téhle věci něco pozitivního, tak je to síla fanoušků, která se ukázala v celé slávě. Zrušení superligy je vaše vítězství, vy jste ukázali, že vás nejde ignorovat,“ citovala Hendersona agentura Reuters.

„A věřte mi, že tohle si u nás v klubu budou hodně dlouho pamatovat a všichni dobře vědí, že vaši důvěru získáme zpět jen tvrdou prací,“ přidal třicetiletý anglický reprezentant.

„Díky, že jste stáli za námi a za fotbalem ve chvíli, kdy to nejvíc potřeboval. Váš hlas byl silný, nesmlouvavý a byl slyšet,“ prohlásil Henderson, který byl jedním z řady aktivních hráčů, co proti superlize vystoupili.

Nelíbilo se mu především to, že zatímco místo v Lize mistrů si musejí kluby uhrát na hřišti, v superlize by měly místo jisté. „To by bylo špatné pro fotbal. Ve sportu musí být riziko a odměna, jinak to nemá smysl,“ uvedl Henderson.

„Musíte být v nejistotě a úspěch si musíte zasloužit. To byl můj největší problém se superligou a proto jsem byl proti,“ řekl. „Nás hráčů se nikdo před oznámením neptal a to bylo špatně, stejně jako se nezeptat fanoušků,“ dodal.