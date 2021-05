Nový Sport Magazín GÓÓÓL! Mourinho, rozhovor s Janktem, Donnarumma a další

V pátek 7. května vychází nový Sport Magazín GÓÓÓL! Fotbalový časopis (68 stran), který najdete jedině uvnitř deníku Sport. Co květnové číslo servíruje? Například tato témata.

Kouč větší než klub? Blednoucí mýtus šampiona, který přestal vyhrávat. Co se děje s Josém Mourinhem?

Nejmladší trenér. Neobyčejný příběh Ryana Masona (29 let). „Bylo to, jako by mi v mozku vybuchla bomba.“

Kapitán Harry Kane. Letní útěk za úspěchy?

„Ven? Čím dřív, tím líp!“ Rozhovor s Jakubem Janktem o Itálii, Ronaldovi a Zlatanovi, reprezentaci a EURO, esportu i vlastním byznysu.

Gianluigi Donnarumma. Supergólman AC Milán a jeho superdilema.

Zlaté rukavice. Brankáři s nejvyšší tržní cenou.

Mino „Al Capone“ Raiola ve víru miliard. Aneb Haaland, Pogba, Donnarumma, De Ligt, Kean, Ibra a další.

EURO 1996. Když Češi na Anfieldu zničili vicemistry světa z Itálie.

Reprezentuj nás! Nás taky! Zpívej naši hymnu! Těžká volba multireprezentantů, kterou řešili Jamal Musiala, Declan Rice či Jack Grealish. A zdaleka nebyli jediní.

Podivný případ aristokrata Patricka Bamforda, netypického útočníka Leedsu, kterého ctí ultrapřísný Marcelo Bielsa.

La Bombonera. Svůdná krása stadionu, který bere dech, a sex-appeal klubu, co stojí za hřích. Maradona, Riquelme, Tevez & Cavani? Proč Boca Juniors přitahuje jihoamerické hvězdy?

Zničený sen. Jak Jugoslávie nevyhrála EURO a nestala se fotbalovým gigantem 90. let.

TV program se sportovními tipy na celý týden.