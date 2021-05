Mourinho v Římě: poloviční výplata i staří známí. Jak chce posílit?

Bez práce byl jen dva týdny. Hvězdný trenér José Mourinho se po vyhazovu z Tottenhamu vrací do Itálie, kde koučoval veleúspěšný Inter. Tentokrát má pozvednout AS Řím. Ačkoli do „věčného města“ dorazí až v létě, kdy svou práci dokoná předchůdce Paulo Fonseca, už teď plánuje přestupy a změny. Jak by mohla začít éra trenéra, kterého AS získalo se slevou?

Římany čeká posledních pár hořkých krůčků pod vedením Paula Fonsecy. V lize jsou až sedmí, devět bodů za rivalem z Lazia (ten má navíc zápas k dobru) a vyjde na ně přinejlepším konferenční liga, pokud pozici udrží. Kvalifikace do Ligy mistrů skrze vítězství v Evropské lize už je prakticky nemožná – italský tým prohrál v semifinále s Manchesterem United vysoko 2:6 a doma by musel „rudé ďábly“ zdemolovat pěti góly. To je málo pravděpodobný scénář.

Není divu, že se pohledy všech lidí v klubu už upírají na léto, kde začne svou tříletou štaci José Mourinho. Slavný trenér, který vedl Chelsea, Manchester United, Real Madrid a naposledy Tottenham má na Itálii ty nejlepší vzpomínky. V roce 2010 dovedl Inter Milán k treblu. „Vyhrál jsem s nimi všechno. Cítím k nim speciální pouto. Ale jestli jednoho dne budu mít možnost jít do Itálie a trénovat rivala, udělám to bez rozmýšlení. Dívám se na věci profesionálně,“ řekl v rozhovoru pro The Times minulý víkend. Naznačil, kam jeho kroky budou směřovat.

„Po setkání s majiteli jsem pochopil ambice AS Řím. Jsou to stejné ambice, které vždy poháněly a motivovaly mě. Spolu tu během několika let vybudujeme vítězný projekt,“ oznámil po jmenování do nové funkce.

Je symbolické, že se do Itálie vrací ve chvíli, kdy „jeho“ Inter vyhrál titul a ukončil letitou dominanci Juventusu. „Pro všechny je to skvělá zpráva. Přeju mu jen to nejlepší, kromě zápasů proti nám,“ usmíval se kouč mistrů Antonio Conte v televizi Le Iene, když o Portugalcově příchodu hovořil. Zatím nedal vzpomenout na rivalitu z Premier League, kdy coby kouč Chelsea o Josém mluvil jako o „malém muži.“

Mourinho se v Římě setká s několika hráči, které už vedl. Byl to on, kdo v roce 2015 přivedl do Chelsea Pedra z Barcelony. 33letému křídelníkovi v italské metropoli v létě končí smlouva, i díky příchodu Mourinha by ji ale mohl prodloužit. Naopak na odchodu by mohl být Henrik Mchitarjan, který v Římě nakopl uvadající kariéru. V rozhovoru s ruským komentátorem Jevgenijem Savinem přiznal, že s koučem, se kterým se setkal v Manchesteru United, není zrovna nejlepší kamarád.

„Za celou kariéru jsem s nikým neměl složitější vztah než s Mourinhem. Je to rozený vítěz, jediné, co po vás chce, je abyste vyhrávali. Je to těžké pro všechny. „Měli jsme hádky a konflikty. Ale nemělo o velký dopad na práci, kterou jsme odvedli,“ řekl 32letý Armén s odvoláním na to, že s portugalským koučem oslavil mezi léty 2016 a 2017 tři trofeje – Community Shield, ligový pohár a Evropskou ligu. V United zažil Mourinha i anglický stoper Říma Chris Smalling.

Ambiciózní Řím (a hlavně nový majitel Dan Friedkin) si slibuje, že se tým pod Mourinhem zvedne zpět do top čtyřky Serie A. Už teď podle serveru Football Italia s odvoláním na italské zdroje začal se změnami. Vedení klubu požádal o středního záložníka, útočníka, který by měl krýt záda Edinu Džekovi, a nového brankáře. O čas mezi tyčemi se v této sezoně dělili Španěl Pau López a 37letý veterán Antonio Mirante.

Legendární trenér Fabio Capello zdůrazňuje důležitost aktivity na přestupovém trhu. „Mourinho je prestižní, zkušený kouč. Navíc velmi dobře zná Itálii. Ale nestačí podepsat dobrého trenéra, potřebujete i hráče,“ řekl 74letý stratég pro francouzský deník La Presse.

„The Special One“ ale údajně chápe, že klub nebude moci utrácet za drahé posily a nepostaví mu hotový tým hned. Složitá finanční situace ve světovém fotbale se promítla i na jeho mzdě. Zatímco v Tottenhamu bral Mourinho 16 milionů eur ročně (413,5 milionu korun), v Římě si přijde jen na 7 (181 milionů korun).