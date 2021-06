Opravdu víc než sen... „Honza“ Koller představil knihu, za kmotra byl Šmicer

Nikoli šampaňským, ale pivem, které k fotbalu patří, byla pokřtěna kniha nejlepšího střelce české reprezentace Jana Kollera. Vlastně „Honzy“ Kollera, protože jinak mu ani fanoušci, kteří si ve velkém počtu přišli pro publikaci i podpis do Paláce knih Luxor na Václavském náměstí, neřeknou. Obrovitý kanonýr si nikdy nehrál na někoho, kým nebyl – a je to znát na přízni lidí i na jeho upřímné zpovědi nazvané „Koller. Byl to víc než sen.“ Výstižně nazvané. „Nic bych v kariéře neudělal jinak. Ten titul sedí, ani já jsem nečekal, co se mi povede,“ povídal. Hned vedle něho při tom seděl někdejší parťák z reprezentace Vladimír Šmicer, jenž si vyzkoušel roli fotbalové kmotra – ovšem toho „správného“. „Odehráli jsme spolu spoustu zápasů. Na tom prvním se mě Vláďa ujal a tím si mě strašně získal,“ zavzpomínal Koller.

Chvíli, kdy se sešli ve středu podvečer nad třetí knihou vydanou v rámci edice deníku Sport, a moment, kdy se poprvé potkali v národním dresu, dělí dlouhých dvaadvacet let. Šmicer už platil za mazáka, zatímco Koller za „ucho“, které se poprvé objevilo v reprezentaci na přátelský zápas v Belgii. Právě v téhle zemi se nejprve v dresu Lokerenu a pak Anderlechtu Brusel Koller vypracoval a hned při premiéře v národním týmu skóroval.

„Bylo to překvapení, jakým směrem se Honzova kariéra vyvíjela. Najednou byl s námi v nároďáku. O tom, že z něho bude taková osobnost, jsem hned přesvědčený nebyl,“ povídal Šmicer upřímně. „Já taky ne,“ glosoval to pohotově Koller. „Nevěděl jsem, do jaké velikosti Honza vyroste,“ pokračoval Šmicer. „Tedy výkonnostně,“ rozesmál se vzápětí, když se podíval na 202 centimetrů vysokého fotbalového kumpána.

Ten stále ještě válí za Smetanovu Lhotu, kde vyrůstal. A nestřílí za ni „jen“ góly, zrovna nedávno nastoupil do druhého poločasu jako brankář, a dokonce chytil penaltu. Nejen ten den, ale i při středečním křtu ožily vzpomínky na to, jak musel do brány Dortmundu kvůli vyloučení Jense Lehmanna proti Bayernu – a gól nedostal. Renomovaný magazín Kicker ho následně vyhlásil brankářem kola. O tomhle kuriózním momentu samozřejmě také vypráví v knižním rozhovoru, který s ním vedl zástupce šéfredaktora deníku Sport Ondřej Škvor. Mezi nejzajímavější kapitoly patří také ohlédnutí za drsnými začátky na Spartě nebo vzestupem v Belgii či historky s legendárním trenérem Karlem Brücknerem.

Oba někdejší reprezentanti se také rozpovídali o tom, jak vidí šance svých nástupců na EURO. „Věřím, že by mohli postoupit a po dlouhé době udělat úspěch,“ je optimistický Koller. To Šmicer byl opatrnější. „Zásadní bude první utkání se Skotskem. Musíme ho zvládnout a pak můžeme postoupit,“ řekl.

V Edici Sport už vyšla biografie Trpišovský. Úplný příběh milionového trenéra a další knižní rozhovor se slavným žokejem Váňa. Dělám si, co chci!