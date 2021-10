Uhrin: Stadion na Strahově klidně pro 50 tisíc lidí. Co říká plánům Slavie?

Upřednostnění domácí nejvyšší soutěže před Konferenční ligou. Když pořizování nových hráčů, tak do věkové hranice 22 let. Dřívější konec ligy a z reprezentace rovnou do přípravy, aby se tým stejně jako ostatní česká mužstva nachystal na předkola evropských pohárů v sezoně 2022/23. A taky třeba Národní stadion v Edenu díky navýšení stávající kapacity. To jsou zásadní plány fotbalové Slavie, ať už stanovené dříve, nebo nově šéfem Jaroslavem Tvrdíkem. Ve speciálním videorozhovoru je rozebírá bývalý trenér pražského velkoklubu Dušan Uhrin mladší. „Slavia by se měla soustředit stejně na obě soutěže,“ tvrdí. „Kupovat mladé hráče je jednoznačně správná strategie, ale musíte mít dobrou kostru,“ upozorňuje.