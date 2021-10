Nejvyšší výstupní klauzule: talent za miliardu, překvapení i veterán

Přestupová vyjednávání bývají často těžká. Občas ale naprosto přesně víte, kolik za hráče zaplatit, protože má cenu rovnou ve smlouvě. Výstupní klauzule jsou specialitou hlavně ve Španělsku, v La Lize jsou totiž povinné. A od té doby, co PSG zaplatilo zdánlivě nedosažitelných 200 milionů eur za Neymara, se jen zvýšily. Za kterých pět hráčů by zájemci oficiálně museli dát nejvíc?

Brahim Diaz (Real Madrid/AC Milán) - 750 milionů eur (19,2 miliardy korun)

Překvapivé jméno. 22letý ofenzivní univerzál odchovaný Málagou se do velkého fotbalu prodral v dresu Manchesteru City, pak se vrátil do rodné země, když ho koupil Real Madrid. Ani v jednom z velkoklubů ale v konkurenci superhvězd neobstál. Oporou je až v AC Milán, kde hostuje druhým rokem a měl by zůstat i na další sezonu. Pokud by ho „rossoneri“ chtěli získat nastálo, Real by jistě přijal i výrazně nižší nabídku než závratných 750 milionů eur.