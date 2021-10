Postřehy ze semináře: Vrba by volil Trpišáka. Ten promluvil i o Coufalovi

Hra na malém prostoru: Karlova univerzita

Verner Lička

prezident Unie českých fotbalových trenérů

„Nejlepší jsme statisticky ze standardních situací. Na špičce jsme i v gólech vstřelených z protiútoků. Ale nejde nám to v postupném útoku. Úspěšná hra na malém prostoru, to je Karlova univerzita. Ti nejlepší ji ovládají. A další věc, víte, že padesát procent gólů padá po akcích středem hřiště? My přitom hrajeme mnohem víc po křídlech. Jistě, jsou důležitá, ale musíme být variabilnější. Třeba jako Španělé, Italové. Podívejte se na brankáře Donnarummu, jak umí hrát nohama. U nás by možná hrál střed zálohy. Měli bychom se ale ptát, proč je tak dobrý. Protože to zkrátka driluje odmala. Nesouhlasím s tím, že nemáme hráče. Spíš asi nemáme trenéry. Musíme všichni jít do sebe.“

Vypadalo to, že jsme skončili poslední…

Jaroslav Šilhavý

trenér národního týmu

„Z čísel to vypadalo, jako bychom na EURO skončili poslední, přitom jsme byli mezi nejlepšími osmi. Musí se holt zvolit taktika odpovídající tomu, jaké mužstvo je k dispozici. Nemusíme přece hrát útočnou akci do střely na čtyřiadvacet sekund, když dáme gól i za pět vteřin, to taky bereme.“

Hráči zapojení do zásuvky

David Holoubek

trenér národního týmu U19

„Nejvyspělejší soupeři jsou v útočné fázi klidnější. Naši hráči mi někdy přijdou, jako kdyby byli zapojení do zásuvky a šlo do nich 220 voltů.“

Volil bych Trpišáka

Pavel Vrba

trenér Sparty

„Kdybych měl volit já, dal bych jako trenéra desetiletí asi Trpišáka, Slavia je za poslední roky úspěšná. Ale chci ji konečně předstihnout, a taky všechny ostatní. Já jsem maximalista. Kdyby se mi to nepovedlo, asi by to musel po mně zkusit zase někdo jiný. Na léta v Plzni strašně rád vzpomínám. Na Pavla Horvátha… To byl ještě větší expert než David Limberský. Kdybyste Horviho viděli přes týden v tréninku… To prostě nešlo, já se musel dívat někam stranou. Hráče, co se v přípravě jevil takhle, byste nemohli postavit ani za přípravku. Ale on věděl, že důležitý je víkend. A tam pak vždycky zahrál jako král.“

Coufal prý nepřihraje na pět metrů

Jindřich Trpišovský

trenér Slavie

„Když jsem přišel do Liberce, probírali jsme kádr, na pravého beka tam byli tři lidi. A majitel pan Ludvík Karl mi povídá: S Coufalem nepočítejte, ten nepřihraje na pět metrů. Vidíte. A já ho dneska počítám mezi tři nejlepší pravé obránce v Premier League. Data můžou být někdy zavádějící. Poměr vlastní oko versus čísla musí být tak nějak přiměřený. Kolikrát máte k dispozici údaje od dvou tří různých firem. A ty se až dost zásadně liší. Takže já číslům přikládám tak patnáct až dvacet procent významu. Už jsem mnohokrát řekl, že Pavel Vrba vlastně zachránil český fotbal. Tady se hrála tak ultradefenzivní liga, že snad měli divákům platit za to, že se na to dívají. A Pavel Vrba do hry zase přinesl atraktivitu a útok.“