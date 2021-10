NEJ čeští trenéři dekády: Trpišovský dohání Vrbu, další z nich bez práce

Uplynulou dekádu Bílek začal na lavičce české reprezentace, kterou dovedl na EURO 2012 až do čtvrtfinále. Rezignoval po prohraném kvalifikačním zápase na MS 2014 s Itálií (1:2), který znamenal konec postupových nadějí. V české lize vedl Jihlavu a Zlín, vyzkoušel si i zahraniční angažmá - trénoval gruzínské Dinamo Tbilisi, v Kazachstánu vedl zároveň Astanu i reprezentační tým. V létě Bílek převzal Plzeň a po počátečním neúspěchu v předkolech evropských pohárů dostal tým do výborné formy. S Viktorií vede ligu a může myslet na titul, který získal naposledy v sezoně 2006/07 se Spartou. Tehdy se dokonce na Letné slavil double.

Nejmladší z TOP 5 na sebe upozornil jako trenér Viktorie Žižkov, se kterou ve více než skromných podmínkách hrál o čelo druhé ligy. Do nejvyšší souteže ho vytáhl Slovan Liberec, se kterým dvakrát postoupil do skupiny Evropské ligy. V prosinci 2017 si ho jako hlavního kouče vybrala pražská Slavia. V Edenu se v prvním ročníku "rozehřál" vyhraným pohárem, pak v dalších třech ročnících slavil tři ligové tituly, dva další MOL Cupy a taky nezapomenutelná tažení pohárovou Evropou. V minulé sezoně se Trpišovského Slavia zastavila až ve čtvrtfinále Evropské ligy na Arsenalu, předtím vyřadila Rangers či Leicester.

1. Pavel Vrba (57)

trenér Sparty Praha

Lídr zlaté generace plzeňské Viktorie. Západočeský klub dovedl ke třem titulům i triumfu v poháru, do pamětí fanoušků se zapsal i dvěma postupy do základní skupiny Ligy mistrů, kde Plzeň bojovala s Barcelonou, Manchesterem City či Bayernem Mnichov. Mezi lety 2014 a 2016 vedl i českou reprezentaci, se kterou postoupil na EURO. Tam ale Češi skončili na nejhorším místě v historii, na nepostupovém čtvrtém místě skupiny. Vyzkoušel si i angažmá v ruské Machačkale a bulharském Ludogorci Razgrad, který také dovedl k titulu. Šestinásobný trenér roku od února 2021 vede pražskou Spartu, rivala svého bývalého klubu z Plzně. Na cenný kov s letenským týmem zatím čeká, podařilo se mu ale Spartu dovést například k prvnímu vítězství v derby se Slavií za 5 let.