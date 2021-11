Bizarní video Příbrami: Ženský fotbal? Ať se věnují plotně. Reaguje i Votíková

Andrea Stašková se čerstvě blýskla hattrickem za Juventus, Barbora Votíková bojuje o místo jedničky ve slavném PSG, Kateřina Svitková hraje ve West Hamu. České hráčky v posledních letech dobývají ty nejprestižnější světové adresy, ženský fotbal obecně je na vzestupu. A třeba mezi olympijské sporty patří už od roku 1996.

Většina příbramské kabiny ale jako by ho brala za něco exotického. Výběr z odpovědí ve videu ze série „Anketa z kabiny“?

„Ženský fotbal úplně nesleduju, nezajímá mě. Ať si ženský taky hrajou, ale je to sport spíš pro chlapy,“ řekl brankář Ondřej Kočí.

„Není to asi úplně sport pro holky, spíš by se měly víc věnovat plotně. Ale když je to baví, tak proč ne,“ hlásil Tomáš Dočekal.

„Holky taky uměj kopat, mám pozitivní názor. Měly by hrát fotbal a sportovat, aby nebyly tlustý…“ podotkl Daniel Procházka.

A v ráži byl třeba Stanislav Vávra. „Bez komentáře. Já se k tomu vyjadřovat nebudu. A oni ať nekomentujou nás a ne*erou se do nás.“

Video se začalo rychle šířit na sociálních sítích a fotbalová veřejnost se shodně podivuje, proč Příbram podobnou anketu vůbec dělala. „Nevěřím. K tomu není moc co napsat jiného, než to odsoudit. Čest pár výjimkám. To je ultra fail jak z pohledu PR klubu, tak i bohužel většiny aktérů,“ napsal na Twitteru bývalý ligový fotbalista Jakub Podaný.

A reakce přišly i přímo od fotbalistek. „Wow! Hezky hoši, gratuluju! Osobnosti plné respektu, věřte mi, že po tomhle budete konečně slavní, o to se osobně postarám,“ okomentovala video na příbramském profilu Barbora Votíková.

Vyjádřily se také hráčky pražských „S“. „Proč prosím v dnešní době taková videa vznikají? Nechápu, že někdo v Příbrami to viděl a řekl si, to je dobrý, to dáme ven…“ napsala Kateřina Bužková ze Sparty. „Někdo umí obojí, hrát fotbal i stát u plotny. Na rozdíl od vás, hoši,“ rýpla si do třináctého týmu druhé ligy slávistka Gabriela Šlajsová.