Fotbal čeká na Rogozovy odposlechy. Stáhne šíbr s sebou další rozhodčí?

Prý jsou už venku. A čeká se, že to bude jízda. Co? Odposlechy Romana Rogoze, které mají mít tu sílu vzít s sebou do fotbalového bahna nová jména. Ale pozor, asi je potřeba přibrzdit. Podle informací Sportu obsah telefonických rozhovorů někdejšího vyšehradského šíbra zná zatím pouze policie. Jednou však ven půjdou - a pak to s tím bahnem nejspíš bude pravda.

Už se plus minus ví, co si s kým povídal Roman Berbr . Část odposlechů dokonce prošla médii, celý obsah mají v rukou přímí účastníci trestního řízení. Je toho nějakých 1500 stran a třeba rozhodčí Královec, Ardeleanu nebo Rejžek kvůli tomu dostali profesní stopku, další se ji mohou dozvědět dnes na zasedání etické komise. Co se však neví, o čem a s kým se bavil Roman Rogoz, druhá hlavní postava celé kauzy.

Právě Rogoz se před třemi týdny v doprovodu svého obhájce Oldřicha Chudoby dostavil na policii k výpovědi. A to ve věci, v níž dosud nebyl vyslechnutý. Jedná se o další případy zpronevěry na Plzeňském Krajském fotbalovém svazu, které byly odhaleny až letos v červenci. Tedy po Rogozově propuštění z vazby.

Rogoz tedy přišel a rovnou využil – návštěva trvala včetně oficialit slabých patnáct minut – svého práva nevypovídat. Mimo jiné s odkazem na svůj nepříznivý zdravotní stav, což doložil lékařskou zprávou. Poznámka trochu bokem: i jeho odpůrci se vesměs shodují, že informace o potížích se zakládají na pravdě.

A právě z téhle návštěvy patrně vzešla informace, že Rogoz „už mluvil“, jeho případ je uzavřen a spis včetně odposlechů odtajněn. Že špunt byl zkrátka vytažen. Co je jisté, že šíbr naopak nevypovídal vůbec, dříve ani nyní. Zda je případ co do shromažďování důkazů uzavřen, ví zatím pouze policie, a spis i nadále zůstává tajný.

iSport podcast: Berbr prý výrazně zhubnul a byl psychicky na dně. Co dělá rok po zatčení?

Ve fotbalovém prostředí se však předpokládá, že Rogozovy odposlechy vypustí těžší náboje než ty Berbrovy. Má se za to, že vyšehradský šíbr zabral větší plochu i hloubku než jeho „Taťka“. A že jeho telefonáty zhorší spaní leckterým rozhodčím. Možná i proto šéf českých sudích Radek Příhoda z předběžné opatrnosti horečně doplňuje stavy mladými arbitry.

Protože nová zjištění nemusí nutně stačit státnímu zástupci, aby rozšířil svá obvinění, ale fotbalovému soudu, tedy etické komisi, už třeba ano. Jako se to koncem listopadu stalo (byť se zpožděním) v případě Jan Hořejšího, sekretáře Řídící komise pro Čechy.

Etická komise bude právě dnes jednat v jiných případech Berbrovy kauzy. Řešit bude ty zbylé z dvaadvaceti podezřelých, kteří dosud nevystoupili z FAČR. Na rozdíl od Berbra, Rogoze a patnácti dalších. Dostaví se Jiří Musil, Martin Uvíra, Zdeněk Koval, Petr Klupák, omluvil se Miloš Vitner. Zajímavější než fyzické osoby však bude jedna právnická, a sice FC Slavoj Vyšehrad.

Verdikt se dá čekat v pátek, případně v pondělí.

Na příštích jednáních chce etická komise projednat další obviněné a také se vrátit k případům sudích Královce, Ardeleanua a Rejžka, jejichž řízení bylo zastaveno.

A ještě později třeba přijde řada na ty, které s sebou stáhne Roman Rogoz.