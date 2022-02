Na Kollera do kina až v srpnu. Zato s velkou parádou

Nechtějí, aby nečekané zákazy či omezení zasáhly jejich práci. „Denně si čtu články, co se vlastně všechno může stát, ale zároveň to nikdo neví. Honza dal do filmu celý svůj životní příběh a já si nedovedu představit, že by třeba po týdnu promítání zavřeli kina. Nechci ani, aby lidé chodili do kina se strachem. Měli by tam jít pro radost a u Honzy příběhu hlavně pro motivaci,“ vysvětlil režisér Petr Větrovský. Ten filmu věnoval rok a půl natáčení – na všech významných místech Kollerova života a s většinou zásadních lidí jeho kariéry.

Podobně na věc kouká i Eva Hartmanová Pavlíčková z distributorské společnosti Bohemia Motion Pictures, která film do kin uvede. „Jako distributor chceme dát tomuto snímku velkou pozornost, protože registrujeme velký zájem z řad diváků. I proto ho nechceme distribuovat do kin v takto nejistém období. Osobně jsem film už viděla, je velmi zdařilý. Jedná se o velmi emotivní příběh a myslím si, že si ho v srpnovém termínu diváci opravdu užijí.“

A nejde jenom o samotnou premiéru. „K filmu chystáme také spoustu doprovodných akcí, u nichž se už teď těším na kontakt s fanoušky. Fotbal jsem z velké části hrál vždy i pro ně. Také proto jim chceme můj zfilmovaný příběh co nejvíce přiblížit připravenými doprovodnými eventy. Chtěl bych jim tím i osobně poděkovat za jejich přízeň. Tyto akce bychom nemohli teď udělat v takovém rozsahu, což je také důvod, proč jsme se s Petrem Větrovským a distributorem dohodli na přesunu,“ přidává se samotný Jan Koller, kdysi hlavní postava fotbalových zápasů, nyní filmového plátna.

Takže kdy na Kollera? Velká premiéra proběhne 11. srpna.