Souboj v hubnutí: Tomajko to přehnal se zeleninou, relax u Baranka

Zaběhnutý režim přináší výsledky, je ale také potřeba občas zvolnit a dopřát si odpočinek. V pátém díle pořadu Fotbal vs. Hokej: Souboj na proteinu se k relaxování uchýlil bývalý fotbalista Miroslav Baranek. V rámci diety legendu Sparty ale čekala pořádná zkouška síly vůle. Na druhé straně někdejší vynikající hokejista Jan Tomajko na sobě i po několika týdnech stále dře a na váze je to patřičně znát, dokonce už na sebe sebevědomě oblékl upnutý „neopren“. Sázka v hubnutí míří pomalu, ale jistě do finále. Kdo má podle vás blíž k výhře? Posuďte v další části souboje.

Po náročnější sportovní aktivitě mají oba bývalí skvělí sportovci povoleno během diety s balíčkem Victor by Victus dodat si více energie zeleninou a flákotou masa. Nicméně s množstvím první zmíněné potraviny během nového režimu není radno přehánět. Své o tom ví Jan Tomajko, kterému větší zeleninový příděl po 40 letech hlavně na sacharidech neudělal zrovna nejlépe.

„Se zeleninou jsem to přehnal, takže mi nebylo zrovna úplně… Než se to vychytalo, tak to chvilku trvalo. Potom už té zeleniny bylo tak akorát. Těžko říct, jestli jsem si zvykl, už se to nějak srovnalo,“ přiznal s úsměvem současný kouč hokejistů Olomouce. Nový jídelníček Tomajkovi zřejmě již nedělá žádný problém při zvýšené tělesné aktivitě, ani v běžném denním režimu. Jídlo z proteinového balíčku poctivě nosí i na zimní stadion.

Ráno si chodí dvojnásobný mistr světa zaběhat, následně stráví rovněž čas i v posilovně olomouckých hokejistů, kam si na sebe již vzal upnuté prodyšné oblečení, což bezpochyby značí sebevědomí a dobrý pocit z odvedené práce. Váha někdejšímu útočníkovi naměřila 89 kg. „Dnes třetí týden, už vím, že to přežiju a vím, že zhubnu,“ usmíval se Tomajko po probuzení.

Sebevědomí evidentně nepostrádá ani Miroslav Baranek, který už si na proteinovou dietu zvykl. „Teď jsem v takovém režimu, že kávička a croissant není problém,“ prozradil u snídaně. Když ale zrovna bylo venku hezky a svítilo sluníčko, nynější vedoucí mužstva fotbalové Sparty Praha se místo cvičení uchýlil k odpočinku, který strávil relaxováním na gauči a koukáním na fotbal.

„Rád si pustím fotbal, nejraději anglickou ligu a odpočívám. Patří to k tomu taky,“ řekl někdejší fotbalový záložník, když se roztáhl na gauči ve své „relax zóně“ na terase, kde je spokojený. Baranek během odpočinkového dne nezůstal jen u válení, navečer na zahradu dorazili sousedé a známí a si opékali buřty.

Tradiční pochoutku opékanou na ohni má účastník Souboje na proteinu samozřejmě zakázanou. Tvůrci pořadu tak netrpělivě čekali, jestli si Baranek zahřeší, nebo vydrží a zůstane u dietního balíčku. A vydržel! Zatímco si ostatní dopřávali špekáčky, legendární sparťan si pochutnával na proteinových párcích s chlebem. „Zatím jsem překvapenej. Samozřejmě špekáček voní možná maličko líp, ale za mě ok,“ dodal Baranek.

V příštím díle pořadu Fotbal vs. Hokej uvidíte, jak oba sportovci podstupují poslední týden Souboje na proteinu!, po jehož konci poraženého čeká ledová lázeň.

Podívejte se na předchozí díly Fotbal vs. hokej: Souboj na proteinu

Souboj v hubnutí: Barankovi chybí cukry, Tomajko hlásí první shozená kila

Tomajko vs. Baranek v dietě: hlad i boj s peřinou. Čím se můžou „dožrat“?

Souboj v hubnutí: První dril i chipsy, Tomajkovi vadí břicho přes kalhoty