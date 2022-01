Tomajko vs. Baranek v dietě: hlad i boj s peřinou. Čím se můžou „dožrat“?

Začátky bývají dost těžké. Své o tom moc dobře vědí i Jan Tomajko s Miroslavem Barankem, účastníci pořadu o hubnutí Fotbal vs. Hokej: Souboj na proteinu! Ve třetím díle oba bývalí vynikající sportovci, kteří se rozhodli se svou postavou něco provést, postupně pronikají do dietního režimu od nutričních expertů. A jaké je zvykání si na úplně nový řád včetně speciálního jídelníčku? Není překvapením, že úvod pěkně bolí a způsobuje pořádný hlad. Někdejší hokejový bojovník a fotbalový dříč se však nevzdávají.

Brzké ranní vstávání doprovázejí především povzdechy a mnohokrát i boje s peřinou. „Ty jo, tak to bude nádhera,“ utrousil Miroslav Baranek ještě s ospalky v očích po probuzení. Poté, co se legendě fotbalové Sparty i Janu Tomajkovi povede vstát a probrat, čeká je ve speciálním režimu jeden z důležitých základů dne – dietní snídaně. V rámci Souboje na proteinu! měli poprvé možnost posnídat croissanty z balíčku Victor od Victusu.

„Budeme tomu věřit,“ dodal bývalý ligový záložník po chvíli, co si uvědomil, že všechno jídlo musí být bez mléka, a pustil se do snídaně. První jídlo dne musel s Tomajkem následně pořádně vypotit. Zatímco Baranek spaloval kalorie na běžícím pásu, dvojnásobný mistr světa v ledním hokeji si na kardio úplně nepotrpí. Tvůrcům pořadu ale poskytl záznamy, na nichž dře v posilovně olomouckých hokejistů.

Po dopoledním drilu a speciálním obědě si týmový manažer Sparty a kouč Olomouce zavolali, aby se podělili o vlastní dojmy z diety, a když byly s úsměvem, nezněly zrovna optimisticky. Baranek narovinu prozradil, že se po prvním dni necítí úplně nejlépe. Když už se podle svých slov pustí do jídla, na talíři stále hledá přílohu. „Nikde, příloha nula,“ smál se. Podobně reagoval i Tomajko.

„Od rána to není ono. Ráno jsem byl běhat, pak jsem si dal jeden croissant. Oběd… měl jsem pěknej hlad, moc mě to nezasytilo. Večer jsem si dal dvě bagetky s chorizem a… mám hlad. Musím se přiznat, mám hlad,“ líčil bývalý útočník, zatímco se objevil záběr, na kterém nevěřícně kouká na již prázdný talíř.

Na velký hlad při dietě ovšem dostali Baranek s Tomajkem výborný tip na řešení od nutričního experta Martina Cvrkala – tzv. se „dožrat“ zeleninou. Dost možná poprvé tedy máte jedinečnou příležitost vidět, jak hokejista i fotbalista připravují saláty.

„Možná ze začátku vám to přijde málo, protože samozřejmě nepočítám s tím, že než jste sem přišli, jedli jste jako vrabci. Asi jste byli zvyklí se normálně najíst, takže teď toho každopádně bude míň a je potřeba to zažít,“ řekl Cvrkal. „Je třeba si uvědomit, že dieta není jednoduchá věc. Na druhou stranu uběhne pár dní a budete vědět, že děláte něco jinak, a že vám to něco přináší.“

Na závěr video hovoru z prvního dietního dne Tomajko vzkázal svému fotbalovému soupeři ze souboje v hubnutí, ať dál bojuje. Hodně síly do dalších dní diety na proteinu zřejmě bude velice potřeba. Jelikož se tvůrcům pořadu úplně nezamlouvá dosavadní sportovní disciplína, chystají pro oba aktéry výzvu, kterou jistě ještě nikdy nezažili.

V příštím díle Fotbal vs. Hokej: Souboj na proteinu! totiž čeká Baranka s Tomajkem jóga. Myslíte, že jsou pořádně ohební? To již brzy uvidíte.

