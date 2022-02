Odvolačka měnila i rušila tresty. Sestup pro Vyšehrad dál platí

Žádné, mírné či zásadní změny. Odvolací komise fotbalové asociace vynesla první verdikty v Berbrově kauze. Nejdůležitější zpráva zní: trest pro Slavoj Vyšehrad zůstává. Pražský klub tedy od příští sezony padá o dva stupně do Pražského přeboru.

Nic na tom nemění ani to, že Odvolací komise upravila právní klasifikaci původního verdiktu Etické komise. To samé, tedy změnu klasifikace, učinila i u rozhodčích Zdeňka Kovala a Miloše Vitnera. „Zde jsme rozhodli o lehkém snížení trestu,“ říká předseda odvolačky Jan Malý. Pokuta 25 000 korun zůstala, ale došlo ke snížení zákazu činnosti ve fotbale o jeden rok na sedm let.

V případě delegáta Miroslava Svobody a Milana Tandary, vedoucího mužstva Vyšehradu, komise tresty úplně zrušila. „Důkazní materiál byl v takovém stavu, že umožňoval pochyby o vině, proto jsme podle zásady in dubio pro reo rozhodli ve prospěch stíhaných,“ vysvětlil Malý.

Sekretář Řídící komise pro Čechy Jan Hořejší (stopka na 4 roky a 25 000 korun) dostal dodatečnou lhůtu k vyjádření a předložení důkazních materiálů. Verdikt padne 16. března.