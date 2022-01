Etická komise a kauza Berbr: padl zákaz na 6 let. Teplice odstavily Laňku

Etická komise FAČR na šest let zakázala činnost Tomáši Freislerovi (vpravo) za to, že v květnu 2019 z pozice asistenta trenéra týmu Loko Vltavín převzal úplatek za ovlivnění utkání třetí ligy s Vyšehradem. • Dominik Bakeš / Sport

Etická komise Fotbalové asociace ČR v aféře kolem bývalého místopředsedy FAČR Romana Berbra na šest let zakázala činnost Tomáši Freislerovi za to, že v květnu 2019 z pozice asistenta trenéra týmu Loko Vltavín převzal úplatek za ovlivnění utkání třetí ligy s Vyšehradem. Bývalý prvoligový obránce zároveň dostal pokutu 50 tisíc korun. Komise také rozšířila řízení se sekretářem Řídící komise pro Čechy Janem Hořejším a zahájila řízení s hráčem Denisem Laňkou a asistentem rozhodčího Markem Pilným.

Etická komise zasedala už v pátek, kdy vyslechla některé osoby z řad rozhodčích a funkcionářů FAČR. Po zhodnocení výpovědí a důkazů získaných z trestního spisu potrestala Freislera za to, že přijal prostřednictvím hráče Martina Uvíry úplatek od bývalého sportovního ředitele Vyšehradu Romana Rogoze, který je jedním z hlavních aktérů současné aféry. Hostující celek tehdy zvítězil v ČFL nad Vltavínem 2:0.

Hořejší v rozšířeném řízení čelí podezření, že se rovněž v květnu 2019 sešel s rozhodčími Martinem Hányšem, Lukášem Nehasilem a Janem Aubrechtem a Rogozem a zadal jim pokyny k ovlivnění utkání Štěchovic s Vyšehradem. Komise se bude případem zabývat na zasedání 20. ledna. Hořejší se může do té doby k rozšíření vyjádřit.

Čtyřiadvacetiletý univerzál Laňka, který ještě v průběhu uplynulé podzimní části hrál ligu za Teplice, čelí podezřením, že si nechal slíbit či případně přijal úplatek v souvislosti se zápasem Vyšehrad - Prostějov z července 2020 a že se pokusil ovlivnit jiné druholigové utkání mezi Jihlavou a Vyšehradem o necelý měsíc dříve. Pilný se zase mohl pokusit ovlivnit z pozice asistenta rozhodčího duel ČFL mezi Velvary a Vyšehradem v březnu 2019.

„K událostem, které etická komise vyšetřuje, došlo před příchodem do našeho klubu, jsme z nich však velmi negativně překvapeni, odporují nejen disciplinárnímu řádu FAČR, ale také disciplinárnímu řádu a etickému kodexu našeho klubu, které jsou součástí všech hráčských smluv. Do rozhodnutí etické komise proto Denis Laňka nebude součástí tréninkového procesu žádného týmu FK Teplice, a to ani B mužstva, se kterým zahájil zimní přípravu. V případě, že by se dané skutky prokázaly, bude hráči okamžitě ukončena jeho smlouva s FK Teplice,“ uvedl severočeský celek na svém webu.

Etická komise už na konci minulého roku vynesla v kauze první verdikty. Nejprve potrestala vyšehradský klub vyloučením z třetí ligy a přeřazením do pražského přeboru za to, že se s vědomím bývalého sportovního ředitele Rogoze opakovaně dopustil úplatkářství a narušení regulérnosti soutěže.

Rozhodčím Jiřímu Musilovi, Zdeňku Kovalovi a Miloši Vitnerovi komise zakázala osm let působit ve fotbale a zároveň jim uložila pokutu 25 tisíc korun. Miroslav Svoboda nesmí 18 měsíců zastávat funkci delegáta. O týden později komise potrestala delegáta Miroslava Skálu šestiletým zákazem činnosti a pokutou 15 tisíc korun. Tehdejší vedoucí Vyšehradu Milan Tandara má zakázanou činnost na 18 měsíců a musí zaplatit pět tisíc korun.

V aféře, která odstartovala vloni v říjnu, policie obvinila 20 lidí. Více než polovina z nich včetně Berbra a Rogoze už ale z asociace vystoupila a etická komise s nimi nemůže vést řízení.

Kriminalisté tvrdí, že ovlivňování výsledků zápasů druhé a třetí ligy řídila organizovaná zločinecká skupina. Podle médií šlo hlavně o utkání Vyšehradu, který v sezoně 2018/19 postoupil z ČFL do druhé ligy. Zápasy měly být ovlivňovány i za účelem sázek. Asociace má v kauze jako poškozená strana přístup k policejnímu spisu, etická komise může rozhodovat bez ohledu na probíhající trestní řízení.