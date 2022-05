Rada o incidentu s fanouškem v Ďolíčku: Chtěl jsem mu dát facku

Rada strávil v Jablonci téměř čtyři a půl roku. Po úspěšných sezonách ale přišla jedna slabší, a tak se s Miroslavem Peltou před měsícem rozešli. „Známe se třicet let a máme nadstandardní vztah, dohodli jsme se tak,“ líčí Rada.

Co se týče finanční situace severočeského klubu, vše se prý vždy včas zaplatilo. „Nějaké skluzy s výplatami byly. Ale neznám hráče, který by odešel, a dlužili by mu peníze. Nikdy se nestalo, že by o ně přišel. U mě ještě také jsou závazky, ale ne žádné horentní sumy. Určitě to s Mírou vyřešíme ku prospěchu obou,“ usmívá se Rada.

Po dubnovém zápase Jablonce s Pardubicemi v Ďolíčku se řešil konflikt, který třiašedesátiletý trenér měl s mladým fanouškem. V průběhu utkání se Rada otočil na tribunu a křičel na příznivce, ať jde dolů.

„Chtěl jsem mu dát facku,“ říká zpětně. Řval slovo, co začíná na č… Chlapec, kterýmu je dvacet let, na vás z deseti metrů něco bezdůvodně křičí. Znovu říkám, kdyby mě nebolelo koleno a nebyl tam plot, tak jsem to přelezl a šel mu dát výchovnej,“ tvrdí Rada.

„Myslím, že je to špatně, dřív se podobné věci nestávaly. Agrese je čím dál horší, nikdo s tím nic nedělá. Já jsem kvůli tomu ještě šel na disciplinárku. Dostal jsem dopis s důtkou, kde psali, že jsem fanouška zesměšnil. Jako v S čerty nejsou žerty. Ale kdyby se to stalo znova, zachovám se stejně,“ stojí si trenér za svým.

Řeč přišla i na moderní technologie, které do fotbalu zasahují stále víc. „Vím, že se sleduje, kolik hráči naběhají, asistenti mi to ukazují. Jsem rád, když hráči mají dobrou kondici. Když naběhají třináct kilometrů, je to hezké, ale pokud pak třikrát nepřihrají na pět metrů, běh vám to nenahradí,“ upozorňuje Rada.

Podle něj z fotbalu stále víc mizí techničtí fotbalisté, kteří umí fanoušky pobavit. „V lize už zbývá jen Marek Matějovský. Mrzí mě, že skončil Bořek Dočkal, myslím, že ještě pár let určitě mohl hrát,“ podotýká zkušený kouč.

