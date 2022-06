Nizozemská revoluce v pravidlech: změny v kartách, střídání i čase

Dojde na fotbalový třesk? Nizozemsko o něj usiluje. Tamní asociace zaslala na sekretariát UEFA a FIFA návrh s pěti body, jak hru zrychlit a učinit atraktivnější pro diváky. Ač zápas trvá 90 minut plus nastavení, studie dokazují, že se průměrně hraje pouze 60 minut čistého času. Co se děje zbylou půl hodinu? Všechno možné vyjma toho, že je míč v akci. V zemi tulipánů posledních pět let testovali změny na amatérské úrovni. Nyní by je rádi implementovali mezi profesionály.