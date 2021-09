Wengerův ďábelský plán: MS každé dva roky! Evropa hrozí bojkotem

Mezinárodní fotbalová federace FIFA představila plán na změnu cyklu mistrovství světa ze čtyř let na dva roky. Po světovém šampionátu v roce 2026 by se v následujícím roce konalo mistrovství Evropy i ostatní kontinentální šampionáty, v roce 2028 by pak přišlo na řadu další mistrovství světa. Proti návrhu ředitele globálního rozvoje FIFA Arséna Wengera se však zvedla vlna odporu, předseda UEFA Aleksander Čeferin dokonce pohrozil bojkotem.

Wenger, bývalý dlouholetý trenér Arsenalu, dnes označil plán své poradní skupiny za potřebnou změnu. Termínové novinky by vešly v platnost po MS 2026, kterého se v USA, Kanadě a Mexiku poprvé zúčastní 48 mužstev. Změnil by se i cyklus ME, podle dosavadních zvyklostí by se další evropský šampionát po roce 2024 v Německu měl hrát v roce 2028.

Již před oficiální prezentací se však proti plánům FIFA vyslovily UEFA, asociace evropských klubů a globální skupina sdružující národní fotbalové ligy. Prezident UEFA Čeferin dokonce prohlásil, že by evropské země mohly nový model MS bojkotovat.

„Můžeme se rozhodnout, že do toho nepůjdeme,“ řekl Čeferin listu The Times. „Hrát každé léto měsíc dlouhý turnaj, to je pro fotbalisty vražedné. Co vím, Jižní Amerika to vidí stejně. Takže hodně štěstí s takovým mistrovstvím světa. Snad (ve FIFA) dostanou rozum,“ dodal.

Slovinský funkcionář připomněl, že by šampionáty v novém modelu kolidovaly s ženským MS či olympijskými hrami. „Přitom hodnota toho turnaje tkví i v tom, že se na něj čtyři roky čeká. Je to velká akce, srovnatelná s olympiádou. Naše (evropské) svazy to prostě nepodpoří,“ prohlásil Čeferin, který nesouhlasí ani s konáním ME v každém lichém roce. „I když finančně by to pro nás mohlo být zajímavé,“ uvedl.

FIFA si v květnu nechala vypracovat studii, zda by se vyplatilo pořádat mistrovství světa mužů i žen po dvou letech. Podle Wengera čtyřletý cyklus dává hráčům jen malou šanci na opakovanou účast na MS.