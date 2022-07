CEE Cup: Obhajoba triumfu Palmeiras, trenér chválil Slavii. Sparta čtvrtá

Vrcholným finále tradičně ve vršovickém Ďolíčku uzavřel souboj Slavie s obhájcem titulu Palmeiras letošní desátý CEE Cup hráčů do 19 let. A bylo se na co dívat. Palmeiras naplnili pravidlo dvou vítězství v turnaji v řadě po Mladé Boleslavi, Györu, Spartě a Evertonu, když nad „sešívanými" vyhráli 2:1.

Slavia vzala zápas zodpovědně, překvapila zařazením starších a vzrostlejších hráčů, kteří se dosud v turnaji neobjevili. „Vzhledem k náročnému programu našich mužstev jsme měli takovou obměnu v plánu, i kdybychom hráli o horší umístění“, vysvětlil trenér Milan Titěra.

Výborně zahrál především urostlý stoper Ondřej Kričfaluši, v týmu byl jeden z dvojčat Pudilových Miloš, který už hrál i evropský pohár za A tým, nebo Erik Hunal - syn bývalého obránce Slavie i Teplic. Dobře zachytal také gólman Filip Slavata.

V prvním poločase pak červenobílí téměř nepouštěli soupeře do rychlého zakončení, a když už – tak se střílející Wendell ocitl v postavení mimo hru a nepolapitelný Kauan Santos v závěru šanci neproměnil. Po přestávce dokonce pak poslal Daniel Toula český tým dokonce do vedení.

Brazilci ještě zvýšili obrátky, Wendell už obešel i brankáře, ale z úhlu se ještě do branky netrefil. Další šanci měl Kauan Santos. Až poté, co se vrhnul do střely v šestnáctce Matěj Žitný a srazil ji rukou, Wendell z pokutového kopu vyrovnal.

Slavia třikrát vystřídala, aby přinesla do hry čerstvé síly, jenže krátce na to nejlepší hráč celého turnaje Thalys bleskovou akcí otočil skóre a rozhodnul o vítězi. Brazilci pak přišli o střídajícího Cauého, který si v závěru při pádu nejspíš zlomil klíční kost.

„Byl to pro nás velmi složitý zápas, Slavia byla téměř ve všech parametrech hry na vysoké úrovni. Ale dokázali jsme obrátit skóre stejně jako proti Tigres a vyhráli jsme. Nejsou pro nás důležité individuální výkony, ale vítězství Palmeiras. Jsme hrdí, že se nám to znovu podařilo na takovém skvělém turnaji," řekl brazilský trenér Lucas Andrade.

Jeho tým pokračuje na další evropskou štaci, turnaj v německém Oberndorfu, kde se utká s Hamburkem, Stuttgartem nebo Mönchengladbachem.

„Byli výborní, strašně rychlí, tomu se dalo těžko čelit. Ale dali jsme do toho všechno, moc jsme chtěli turnaj vyhrát, protože Slavii se to dosud nepovedlo," smutnil střelec gólu Toula.

„Finále jsme odehráli důstojně, donutili jsme i Brazilce odkopnout míč na tribunu. Potrápili jsme je a to jsme rádi. Ale jejich rychlá hra, která vytvářela situace jeden na jednoho, které jim vyhovují, byla smrtící," dodal Titěra.

„V takovém zápase potřebujete kromě výkonu na hranici možností i trochu štěstí a pak stoprocentně proměnit šance, když už se do nich dostanete. To se Slavii dařilo, jenom to nevydrželo až do konce," prohlásil ambasador turnaje David Holoubek, trenér reprezentačního týmu do 19 let.

Sparta mimo stupně vítězů

Poslední finalista Sparta vyzval k boji o třetí místo Dynamo Kyjev. Zásluhou poslední trefy režiséra hry Antona Carenka vyhrál soupeř Letenských 4:3 a ukrajinské vlajky zavlály radostně nad hřištěm.

„Byl to vyrovnaný zápas. Po přestávce získal soupeř trošku převahu, my jsme neměli tolik možností už na střídání. Po porážce s Palmeiras, jsme ale turnaj zakončili se ctí, výkon to byl slušný," řekl Jan Kopaňko, trenér Sparty.

„Tenhle model čtyř zápasů v pěti dnech je velmi zajímavý, kvalita tady byla úplně bez debat vynikající a pro nás konfrontace se špičkovými týmy i jihoamerickým stylem taky skvělá. Jednička podtržená pro pořadatele," dodal.

Zápas o páté místo CEE Cupu mezi mexickým Tigres a Aston Villou se hrál ve velkém tempu s mnoha pohlednými kombinacemi na obou stranách. Jen škoda, že zrovna tenhle zápas přímo tady nevidělo více českých mládežnických trenérů, v hledišti se pilně díval třeba František Kopač, bývalý trenér Viktorie Žižkov.

Mexičtí Tigers podali svůj nejlepší výkon na turnaji a zásluhou nádherné křížné střely Galvána Peňi, který se trefil i proti Palmeiras, ve druhé půli anglického soupeře porazili 2:1.

„Celý turnaj pro nás byl skvělým zážitkem a jsme rádi, že jsme tu mohli být," ocenil pořadatele hlavní trenér a dřív ligový fotbalista Francisco Gomez Hernández.

Tygři z Monterrey se společně s Dynamem Kyjev přímo z Prahy přesouvají autobusem na další turnaj do švýcarského Curychu, kde se potkají i s Juventusem, Valencií nebo Basilejí.

Výsledky CEE Cupu 2022 v Praze

Skupina A - Strahov

AC Sparta Praha – Tigres UANL 4:0

SE Palmeiras – Tigres UANL 7:1

AC Sparta Praha – SE Palmeiras 0:5

Skupina B - Strahov

SK Slavia Praha – Aston Villa 2:1

FC Dynamo Kyiv – Aston Villa 1:0

SK Slavia Praha – Dynamo Kyiv 2:2

O umístění - Admira:

o 5. místo: Tigres UANL – Aston Villa 2:1

o 3. místo: AC Sparta Praha – Dynamo Kyiv 4:5

Finále - Bohemians 1905:

SK Slavia Praha - SE Palmeiras 1:2