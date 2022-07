Neděle na CEE Cupu láká na souboje českých týmů o finále, v akci obě „S“

Sobotní průběh fotbalového CEE Cupu hráčů do 19 let rozdal velmi zajímavé karty pro nedělní strahovské bitvy o finále. Sparta se utká s brazilským Palmeiras, který rozdrtil mexické Tigers 7:1. Slavii čeká v jistě emotivním utkání ukrajinské Dynamo Kyjev – to dokázalo zdolat Aston Villu 1:0.