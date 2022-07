CEE Cup: Pětigólový debakl Sparty. Vítězové do finále proti Slavii

Dosavadní výsledky fotbalového CEE Cupu hráčů do 19 let v Praze učinily z posledních zápasů ve skupinách skutečné semifinále, souboj o postup do závěrečného dueku v přímém televizním přenosu v úterý na Bohemians. Utká se v něm brazilský Palmeiras, loni vyhlášený Mezinárodní federací fotbalových historiků a statistiků Nejlepším klubem světa roku 2021, s pražskou Slavií.

V remaku posledního finále CEE Cupu z roku 2019 nedali Brazilci z Palmeiras, obhájci trofeje, domácí Spartě šanci. Rozbili ji 5:0 a předvedli dosud nejpovedenější představení celého turnaje. Čeští trenéři v hledišti jen s obdivem přihlíželi. Přitom nastoupili pouze s jednou změnou oproti včerejšímu zápasu, Sparta, která měla jeden den volna, vyměnila šest hráčů. Jenže už ve 2. minutě zaspala celá defenzíva a bleskový přízemní centr proměnil Thalys.

Pak se dařilo Spartě zásluhou aktivního presinku držet soupeře dál od brány. Naopak měli dvě šance, na centr Michal jen těsně nedosáhl Rožánek a kapitán Ševínský trefil tyč. Jeho ránu tam vytáhl vynikající gólman Kaique Azarias, podle ankety FIFA jeden z 25 největších nadějí pro další mistrovství světa.

Rána v úvodu přišla v druhé půli ještě dříve, opět se trefil Thalys. A když přidal nepolapitelný středopolař Kauan Santos třetí gól, bylo rozhodnuto. Další přidal Caué. Pak dostal bojovný Horák po druhé žluté červenou a naděje Sparty vyprchala. Poslední ránu zasadil levačkou Figueiredo, třetí z brazilských reprezentantů v týmu. A v závěru se blýskl skvělým zákrokem i střídající brazilský gólman Addi.

„Neměli jsme to snadné, jak to podle výsledku vypadá. Sparta hrála v první půli dobře a i na nás bylo vedro. Ale za druhý poločas jsem s našimi hráči opravdu spokojený, zvládli to výborně, těšíme se na finále“, řekl spokojený brazilský kouč Lucas Andrade.

„Podali jsme lepší výkon než ve finále před třemi lety, ale ten druhý gól byl pro nás smrtící. V prvním poločase jsme byli důstojným soupeřem. Ale technická vybavenost soupeře je extrémní. Porážka je pro nás krutá, oni dokázali využít své fyzické převahy a rychlosti. Musíme se s tím srovnat“, hodnotil Jan Kopáňko, trenér Sparty.

Druhý heroický výkon s úžasnou odměnou ukázali hráči Slavie na letošním CEE Cupu. Proti ukrajinskému Dynamu Kyjev vyrovnali už téměř ztracený zápas na 2:2 a zásluhou celkem většího počtu vstřelených branek díky tomu postupují do finále proti brazilskému Palmeiras.

Ukrajinci, podporováni desítkami diváky se zástavami v hledišti i českým konzulem Olexandrem Lucenkem začali podle očekávání. Zásluhou především fyzické převahy si vytvořili tlak, v jejich týmu nastoupili i devatenáctiletí hráči, kdežto Slavia poslal do hry i tři šestnáctileté mladíky. Kyjevští získali vedení zásluhou ceněného tvůrce Carenka, který přihrál do šance Šlesarovi. Druhý gól přidal kapitán Jacyk a zdálo se rozhodnuto.

Jenže Slavia nepřestávala v kombinační hře a ta jim přinesla naději. Nejprve snížil po individuálním úniku Jakub Dufek. A téměř vzápětí si obrovského stopera Bola povodil i znovu o tři roky mladší David Hájek. V tu chvíli už postupovala Slavia.

Dynamo zvýšilo obrátky, Carenko se protáhl vlevo a trefil se do branky, jenže asistent rozhodčího odmával postavení mimo hru. Slavia už výsledek udržela a uznání ji přímo na místě složila řada expertů v čele s bývalým reprezentačním trenérem Miroslavem Beránkem, nebo současným koučem českého národního týmu do 19 let Davidem Holoubkem. Po pátečním duelu s Aston Villou dokázal český mistr U19 i další světový mančaft.

„Trošku jsme promíchali sestavou a nechali na lavičce hráče, kteří by mohli pomoci později. Pořád jsme věřili, že pokud dáme gól, soupeře znervózníme a šance na vyrovnání bude. A tak se to povedlo hned za minutu. Naštěstí jsme nedostali třetí gól, to už by bylo hodně těžké. Tihle kluci mají obrovskou touhu po úspěchu. Jsme moc rádi, že si můžeme zahrát proti dalšímu velkému týmu, Palmeiras, a ještě k tomu ve finále. Ještě obměníme mužstvo, CEE Cup je pro nás nejlepší příprava na ligu, která nám začíná příští víkend“, komentoval skvělý výkon svých svěřenců trenér Milan Titěra.