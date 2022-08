Červená pro Řepku. Sudí v okrese: Řekl mi, ty *****. A čtyřikrát po sobě

„Teď jsem jiný člověk.“ To hlásil Tomáš Řepka, když ho v roce 2020 pouštěli z vězení. Na trávníku to znát ale příliš není. Proslulý fotbalový bouřlivák to znovu dokázal v nedělním utkání svých Červených Janovic. Nováčka okresního přeboru oslabil vyloučením při jasném domácím vítězství 8:2 nad Horními Bučicemi. Rozhodčí zápasu v zápisu uvedl, co všechno od Řepky slyšel a disciplinární komise chování bývalého reprezentanta náležitě ohodnotila.