Řepka o stravě a cvičení: V Anglii jsem byl papírek. Limberský je super člověk

Během posledních měsíců shodil sedm kilogramů, snaží se udržovat ve formě. Bývalý fotbalový obránce Tomáš Řepka, který brzy oslaví sedmačtyřicáté narozeniny, v pořadu Česká ulička na O2 TV Sport popsal, jak se jeho váha vyvíjela během jeho profesionální kariéry. „V Itálii jsem měl 78 kilo, a když jsem přišel do Anglie, tak na mě koukali jako na střízlíka. Byl jsem papírek,“ líčil Řepka. Mluvil i o pobytu ve vězení a pomoci od Davida Limberského.

Bývalý důrazný stoper Sparty, West Hamu či italské Fiorentiny aktuálně hraje pro radost v Červených Janovicích, všechny nižší soutěže ovšem v říjnu přerušila koronavirová pandemie. Řepka přesto zůstává v kondici.

„Shodil jsem teď sedm kilo, vážím 90. Klidně to řeknu, nejsem žena,“ smál v České uličce s moderátorem Michalem Hrdličkou . „Upravil jsem stravu, od určité hodiny nejím. Hýbu se a sem tam si chodím i zatrénovat se synem,“ popsal svůj režim.

Aby trochu zhubl, prý bylo potřeba. „97 kilo už bylo moc. Cítil jsem se oteklej, všechno mě bolelo. Kolena, kotníky, kyčle... To teď odeznělo,“ vypočítával Řepka.

Zatímco v českých regionálních soutěžích se jeho váha blížila stovce, během angažmá ve Fiorentině vážil 78 kilogramů. „Když to teď porovnám, říkám si, že jsem tehdy asi musel být průhledný. Neumím si představit, že bych dal ještě třináct kilo dolů. Při přestupu do Anglie jsem byl papírek, koukali na mě jako na střízlíka,“ vzpomínal s tím, že po příchodu do West Hamu musel pět kilo nabrat.

V kondici se snažil udržovat i během pobytu ve vězení, byť posilovny známé z filmů prý mají k realitě daleko. „Tam žádné nejsou. Ale cvičili jsme hodně, hlavně s vlastní vahou. K zátěži používáš dalšího mukla, židle, stoly...“ podotkl Řepka.

Ten největší část svého pobytu za mřížemi strávil na plzeňských Borech, jako bývalý sparťan se ale s přílišnou fanouškovskou nevraživostí nesetkal. „Měl jsem štěstí, že jsem si tam svou osobnost už přinesl. Oni mě měli trochu za blázna, vystupování na hřišti mě někam zařadilo,“ odhalil Řepka.

V té době mu pomáhal i David Limberský , obránce tamní Viktorie. S ním se Řepka kdysi potkal ve Spartě, přesto nečekal, že se k němu bývalý spoluhráč takto zachová. „Strašně mě to překvapilo. David je opravdu hodně lidský. Nemusel to dělat, mohl se na mě vykašlat, ale sám se nabídl. Klobouk dolů před ním, super člověk,“ uzavřel Řepka.

Celý díl České uličky s Tomášem Řepkou sledujte na O2 TV Sport dnes ve 22:20.