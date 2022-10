TOP Karochovy hlášky: Vlak do Splitu, debaklíček, jesle v předsíni i G bod

Nejlepší hlášky Pavla Karocha • FOTO: koláž iSport.cz

Tohle se poštěstí málokomu. Když bývalý fotbalový záložník Pavel Karoch na Instagramu prozradil, že coby letitý spolukomentátor končí v České televizi, protože nepřijal nabídku na omezenější spolupráci, vzedmula se vlna lítostivých reakcí. Pravda, byly sice kvůli jeho pozoruhodným hláškám, nezaměnitelné dikci a gestikulaci, ale třeba i manipulaci s rozpojovacími brýlemi míněny zpravidla ironicky… Nicméně splnilo se přesně to, o co muž se zálibou v malování i astrálním cestování dle svých slov usiloval: nebýt divákovi lhostejný a vtáhnout ho. Fuk nebyl skutečně nikomu, inspiroval speciální facebookové či twitterové účty, a pokud se neobjeví na jiné stanici, i svým kritikům bude, jak to tak bývá – chybět. Projděte si proto nejpopulárnější Karochovy hlášky, které zlidověly.