Bývalý hráč Slovácka píše knihy: Úžasný pocit. Inspiroval ho Lampard

Vyšla mu prvotina Theo a Zlatá Hora, fantasy pro děti. Do tisku půjde brzy volné pokračování s názvem Theo a trpasličí hry. „Mám rozepsaný i koncept na detektivku,“ informuje záložník v rozhovoru pro web iSport.cz.

Nebýt konce vrcholové kariéry, fantasy o trpaslíkovi Theovi nevznikne?

„Asi by vznikla i tak. Psát jsem začal už v době, kdy jsem hrál fotbal profesionálně. Bylo to na hostování v Ústí nad Labem, kde jsem byl sám a nudil se. Inspirovaly mě dva podněty. Mým vzorem byl Frank Lampard. Četl jsem spoustu článků o tom, že když lítal letadlem na zápasy, ostatní hráči hráli karty, hry na počítači nebo sledovali filmy. Zato on vymýšlel příběhy z fotbalového prostředí pro menší děti. Jsou jednoduché a mají své kouzlo. Myslím, že jich napsal asi deset. Dobře se mi četly. Podle mě nikdo nic podobného nenapsal.“

Vaše druhá inspirace?

„Spisovatel Tolkien, který napsal Pána prstenů a Hobita. Ještě víc než samotný děj mě nadchlo, jakým stylem popisoval prostředí, přírodu. Působilo to naprosto kouzelně. Říkal jsem si, že to chci taky vyzkoušet. Tak jsem si vzal tužku a papír. V ruce je psaní daleko lepší a efektivnější. Člověk se lépe soustředí. Potom jsem všechno samozřejmě přepisoval do počítače, kde text upravujete. Klidně jsem si našel na internetu synonyma a pak si s tím hrál. Hodně jsem si tím obohatil slovní zásobu.“

Každopádně česky musíte umět lépe než většina sportovců.

„Musím říct, že na střední škole jsem měl s češtinou docela problém. Slohové práce mě bavily, fantazii jsem měl dobrou. To říkala i moje paní učitelka. Ale míval jsem trojky. Příběh za jedna, pravopis za pět. (úsměv) Právě tahle